Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan

Por Juan Pablo Strappazzon







El laurel ha sido usado durante siglos con fines medicinales, culinarios y espirituales. Pero pocas personas saben que colocarlo en la puerta de la casa tiene un significado especial. A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

hojas de laurel, puerta (2) El significado de poner hojas de laurel en la puerta de tu casa Foto: Gemini (IA) Qué significa poner hojas de laurel en la puerta de casa Según información de La Nación, el laurel en la puerta se utiliza principalmente como símbolo de protección y buena fortuna. Representa un escudo frente a tensiones y atrae oportunidades, promoviendo armonía y estabilidad dentro del hogar.

También funciona como recordatorio de paz y orden: su presencia ayuda a mantener la convivencia tranquila y aporta un sentido de cuidado y atención al espacio, fortaleciendo tanto el bienestar emocional como la organización de los ambientes.

Además, el laurel conecta con la naturaleza y permite rituales simbólicos de renovación. Cambiarlo o adornarlo con otras hierbas representa cierre y reinicio emocional, integrándose a la rutina consciente de mantener y proteger la energía de la casa.

Para quienes buscan llevar estas prácticas un paso más allá, es interesante conocer cómo colocar hojas de laurel en distintos lugares del hogar puede potenciar la energía, la abundancia y la armonía de manera consciente.

