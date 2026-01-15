15 de enero de 2026
Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan

A lo largo de la historia, las hojas de laurel han tenido usos únicos. Te contamos el misterio de colocarlas en la puerta de tu casa.

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan
Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan Foto: ChatGPT (IA)
 Por Juan Pablo Strappazzon

El laurel ha sido usado durante siglos con fines medicinales, culinarios y espirituales. Pero pocas personas saben que colocarlo en la puerta de la casa tiene un significado especial. A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

El significado de poner hojas de laurel en la puerta de tu casa

El significado de poner hojas de laurel en la puerta de tu casa

Qué significa poner hojas de laurel en la puerta de casa

Según información de La Nación, el laurel en la puerta se utiliza principalmente como símbolo de protección y buena fortuna. Representa un escudo frente a tensiones y atrae oportunidades, promoviendo armonía y estabilidad dentro del hogar.

También funciona como recordatorio de paz y orden: su presencia ayuda a mantener la convivencia tranquila y aporta un sentido de cuidado y atención al espacio, fortaleciendo tanto el bienestar emocional como la organización de los ambientes.

Además, el laurel conecta con la naturaleza y permite rituales simbólicos de renovación. Cambiarlo o adornarlo con otras hierbas representa cierre y reinicio emocional, integrándose a la rutina consciente de mantener y proteger la energía de la casa.

