Ni en la puerta ni en la ventana: dónde poner las hojas de laurel para atraer la abundancia

Por Sitio Andino Lifestyle







A lo largo de la historia, las hojas de laurel se han utilizado con fines medicinales, culinarios y espirituales. Lo que pocos saben es que, si las colocás en ciertos lugares específicos, pueden ayudarte a atraer la abundancia. En esta nota, te contamos todos los detalles.

El Feng Shui es una antigua filosofía china que busca armonizar los espacios para optimizar la energía vital, conocida como chi. Según esta disciplina, el laurel es un símbolo poderoso de victoria, protección y prosperidad.

Si tu objetivo es atraer abundancia, esta milenaria práctica recomienda colocar las hojas aromáticas de esta planta en algunos espacios clave del día a día:

Dentro de la billetera, cartera o bolso : llevar hojas de laurel contigo ayuda a activar y mantener en movimiento la energía del dinero.

: llevar hojas de laurel contigo ayuda a activar y mantener en movimiento la energía del dinero. En la caja registradora o cerca del área donde se maneja dinero : un lugar ideal para potenciar la abundancia en negocios y comercios.

: un lugar ideal para potenciar la abundancia en negocios y comercios. En el escritorio o lugar de trabajo: especialmente en el sector sureste, que según el Feng Shui está vinculado con la prosperidad y el crecimiento económico. / La Nación

