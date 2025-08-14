A lo largo de la historia, las hojas de laurel se han utilizado con fines medicinales, culinarios y espirituales. Lo que pocos saben es que, si las colocás en ciertos lugares específicos, pueden ayudarte a atraer la abundancia. En esta nota, te contamos todos los detalles.
Ni en la puerta ni en la ventana: dónde poner las hojas de laurel para atraer la abundancia
El Feng Shui es una antigua filosofía china que busca armonizar los espacios para optimizar la energía vital, conocida como chi. Según esta disciplina, el laurel es un símbolo poderoso de victoria, protección y prosperidad.