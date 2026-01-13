Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 13 de enero en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 13 de enero una jornada inestable , con nubosidad variable , descenso de la temperatura y vientos algo fuertes del sector sur , producto del ingreso de un frente frío durante la madrugada.

Se esperan tormentas aisladas en las primeras horas del día y precipitaciones en cordillera .

EL CLIMA Para este domingo se espera una jornada muy calurosa y tormentas en distintos puntos de la provincia

EL CLIMA Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes 12 de enero en Mendoza

En alta montaña , el cielo estará despejado desde las primeras horas de la mañana , mientras que en precordillera se prevé nubosidad variable , con probabilidad de tormentas aisladas .

De acuerdo con el informe oficial, el viento sur comenzó a ingresar cerca de la medianoche , afectando inicialmente a la zona Sur , para luego extenderse hacia el Norte y el Este alrededor de las 3 de la madrugada . Las velocidades rondaron los 35 km/h y se mantendrán hasta el mediodía , cuando comenzarán a perder intensidad.

La jornada amaneció lluviosa, especialmente en el Gran Mendoza y la zona Este, con probabilidad de lluvias y tormentas. También podrían registrarse precipitaciones en el Norte del Valle de Uco y en sectores del Norte de la zona Sur.

La mejora de las condiciones comenzará a notarse en la zona Sur cerca de las 10, y se extenderá progresivamente al resto de la provincia hacia el mediodía, cuando el cielo comenzará a despejarse.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 18°C en el resto de la provincia. La máxima promedio alcanzará los 29°C, marcando un alivio térmico tras varios días de calor intenso.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza