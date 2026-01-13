13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
El clima

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este martes 13 de enero en Mendoza

El ingreso del frente provocará lluvias y tormentas en la madrugada, viento sur intenso y temperaturas más bajas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el tiempo este martes 13 de enero en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 13 de enero una jornada inestable, con nubosidad variable, descenso de la temperatura y vientos algo fuertes del sector sur, producto del ingreso de un frente frío durante la madrugada.

Se esperan tormentas aisladas en las primeras horas del día y precipitaciones en cordillera.

En alta montaña, el cielo estará despejado desde las primeras horas de la mañana, mientras que en precordillera se prevé nubosidad variable, con probabilidad de tormentas aisladas.

Cómo estará el tiempo este martes 13 de enero

De acuerdo con el informe oficial, el viento sur comenzó a ingresar cerca de la medianoche, afectando inicialmente a la zona Sur, para luego extenderse hacia el Norte y el Este alrededor de las 3 de la madrugada. Las velocidades rondaron los 35 km/h y se mantendrán hasta el mediodía, cuando comenzarán a perder intensidad.

La jornada amaneció lluviosa, especialmente en el Gran Mendoza y la zona Este, con probabilidad de lluvias y tormentas. También podrían registrarse precipitaciones en el Norte del Valle de Uco y en sectores del Norte de la zona Sur.

La mejora de las condiciones comenzará a notarse en la zona Sur cerca de las 10, y se extenderá progresivamente al resto de la provincia hacia el mediodía, cuando el cielo comenzará a despejarse.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 18°C en el resto de la provincia. La máxima promedio alcanzará los 29°C, marcando un alivio térmico tras varios días de calor intenso.

El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza

  • Miércoles 14 de enero: jornada calurosa y algo nublada, con tormentas hacia la noche y vientos moderados del noreste. Desde las 10 y hasta las 23, habrá circulación leve del norte en gran parte del llano. En el Sur, especialmente en Malargüe, se espera Zonda localizado entre las 14 y las 20, con velocidades cercanas a los 40 km/h. Por la tarde-noche, las tormentas se extenderán desde el Sur hacia el Valle de Uco y la zona Este, con posible caída de granizo en sectores del Sur. Máxima: 32°C | Mínima: 17–20°C (según zona).
  • Jueves 15 de enero: jornada parcialmente nublada, con nuevo descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur y tormentas durante la madrugada. Algo nublado en cordillera. Máxima: 31°C | Mínima: 22°C.
  • Viernes 16 de enero: Día caluroso, con poca nubosidad y vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 35°C | Mínima: 19°C.
  • Sábado 17 de enero: continuará el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche. Inestable en cordillera. Máxima: 36°C | Mínima: 22°C.
  • Domingo 18 de enero: jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur, debido al ingreso de un nuevo frente frío. Máxima: 30°C | Mínima: 22°C.
