La Fiesta Provincial de la Cerveza ya tiene playlist en Spotify: escuchá el Vol.18 antes del festival

Hay listas con la música de cada día de la Fiesta Provincial de la Cerveza. Además, Pop Meals permitirá precomprar comidas y bebidas.

Fiesta Provincial de la Cerveza en el Hipódromo.

Se trata de una lista para cada uno de los días con la música de los artistas de la Fiesta en su edición 2025.

Asimismo, es posible comprar el estacionamiento por el mismo sistema.

Pop Meals, la novedosa forma de comprar en el predio de la Fiesta Provincial de la Cerveza

Además, incorporará este año Pop Meals, un sistema utilizado en eventos masivos de Argentina. Es importante destacar que el mismo facilita la compra de productos y el consumo dentro del predio.

Así, a través de esta herramienta, el público podrá pre-comprar bebidas y comidas. También, se podrá cargar dinero para utilizar en los puestos gastronómicos y barras durante las tres noches del festival.

