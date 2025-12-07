La Fiesta Provincial de la Cerveza ya tiene playlist en Spotify: escuchá el Vol.18 antes del festival

Por Sitio Andino Departamentales 7 de diciembre de 2025 - 10:55
El
Vol.18 de la tiene otra novedad, y es que por primera vez cuenta con su propia playlist en Fiesta Provincial de la Cerveza . De esta manera, la previa ya tiene sonido propio. Spotify más grande del oeste argentino a través de la plataforma más popular de streaming. Ya se puede vivir el festival cervecero
Se trata de una lista para cada uno de los días con la música de los artistas de la Fiesta en su edición 2025.
Cómo comprar entradas para la Fiesta Provincial de la Cerveza En la plataforma se pueden adquirir diversos packs y las entradas para cada una de las jornadas. Los tickets para la Fiesta Provincial de la Cerveza están disponibles a través de Passline.
Asimismo, es posible
comprar el estacionamiento por el mismo sistema.
Pop Meals, la novedosa forma de comprar en el predio de la Fiesta Provincial de la Cerveza
Además, incorporará este año
. Es importante destacar que el mismo facilita la compra de productos y el consumo dentro del predio. Pop Meals, un sistema utilizado en eventos masivos de Argentina
Así, a través de esta herramienta,
el público podrá pre-comprar bebidas y comidas. También, se podrá cargar dinero para utilizar en los puestos gastronómicos y barras durante las tres noches del festival.