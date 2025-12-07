La Fiesta Provincial de la Cerveza ya tiene playlist en Spotify: escuchá el Vol.18 antes del festival

El Vol.18 de la Fiesta Provincial de la Cerveza tiene otra novedad, y es que por primera vez cuenta con su propia playlist en Spotify . De esta manera, la previa ya tiene sonido propio. Ya se puede vivir el festival cervecero más grande del oeste argentino a través de la plataforma más popular de streaming.

Se trata de una lista para cada uno de los días con la música de los artistas de la Fiesta en su edición 2025.

Los tickets para la Fiesta Provincial de la Cerveza están disponibles a través de Passline . En la plataforma se pueden adquirir diversos packs y las entradas para cada una de las jornadas.

Asimismo, es posible comprar el estacionamiento por el mismo sistema .

Además, incorporará este año Pop Meals, un sistema utilizado en eventos masivos de Argentina. Es importante destacar que el mismo facilita la compra de productos y el consumo dentro del predio.

Así, a través de esta herramienta, el público podrá pre-comprar bebidas y comidas. También, se podrá cargar dinero para utilizar en los puestos gastronómicos y barras durante las tres noches del festival.