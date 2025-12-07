Tres años de teatro leído: el taller municipal de Guaymallén despide su ciclo con "Jettatore"

Taller de Teatro Leído en Guaymallén cierra el año.

El taller de Teatro Leído, perteneciente al Espacio Teatral del Municipio de Guaymallén, se prepara para cerrar su ciclo anual con una destacada propuesta escénica. Se trata de la presentación de “Jettatore”, la reconocida obra de Gregorio de Laferrere.

La función se llevará a cabo el martes 9 de diciembre, a las 19.00 horas en el Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de Los Andes 8956, Rodeo de la Cruz), con entrada gratuita y cupos limitados, hasta completar la capacidad de la sala.

Tres años de trayectoria del Taller de Teatro Leído Esta comedia dramática, considerada una caricatura de la superstición muy difundida en la época en que fue escrita, cobra nueva vida en las voces del elenco coordinado por Doris Andreoni.

El Taller de Teatro Leído celebra así sus tres años de trayectoria. Durante este último ciclo, además de preparar esta muestra final, el grupo tuvo una participación destacada en la Feria del Libro 2025 con una obra inspirada en el poeta Alfredo.

