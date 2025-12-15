15 de diciembre de 2025

Rally Dakar 2026: dónde será y cuándo comienza la prueba más dura del mundo

Se viene una nueva edición del exigente Rally Dakar y los pilotos están listos para la acción en Arabia Saudita. Repasá todos detalles del evento.

El Rally Dakar vive sus últimas horas previas.

El Rally Dakar 2026 ya tiene fecha, país y recorrido confirmado. La prueba más exigente del automovilismo mundial disputará su 48ª edición en Arabia Saudita, que será sede por séptimo año consecutivo del evento, con salida y llegada en la ciudad de Yanbu, a orillas del mar Rojo.

La competencia mantendrá el formato de recorrido en bucle, con Riad como punto neurálgico y escenario del tradicional día de descanso. En total, el Dakar 2026 recorrerá unos 8.000 kilómetros, de los cuales cerca de 5.000 serán especiales cronometradas, combinando arena, dunas, pistas rápidas, sectores de piedra y navegación extrema.

Cuándo empieza el Rally Dakar 2026

El rally comenzará oficialmente el 3 de enero de 2026 con un prólogo en Yanbu, una etapa corta destinada a ordenar el orden de salida. A partir del 4 de enero, se pondrá en marcha la competencia plena con el inicio de la primera etapa, dando paso a un exigente recorrido de 13 etapas más el prólogo.

El calendario fue diseñado para poner a prueba tanto a pilotos como a equipos, con jornadas largas y desgaste progresivo de la mecánica.

Etapas maratón y día de descanso en el Rally Dakar

Uno de los puntos más exigentes del Dakar 2026 serán las dos etapas maratón, en las que los competidores no podrán recibir asistencia mecánica externa al finalizar la jornada.

El primer bloque maratón está previsto para las etapas 4 y 5, mientras que el segundo se disputará entre las etapas 9 y 10, obligando a una gestión precisa del vehículo y los neumáticos.

El día de descanso será el 10 de enero en Riad, justo en la mitad del recorrido. Tras esa pausa, el rally afrontará su tramo final con nuevas etapas de dunas y navegación hasta el regreso a Yanbu, donde el 17 de enero se realizará la ceremonia de llegada y premiación.

Un Rally Dakar clave en el calendario mundial

El Dakar 2026 volverá a ser la primera fecha del Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC), tanto para la FIA como para la FIM, lo que garantiza la presencia de los principales equipos y figuras internacionales en motos, autos, camiones y categorías ligeras.

Además, la organización confirmó la continuidad de la nueva categoría Stock, destinada a vehículos de serie profundamente preparados, que promete sumar competitividad y atractivo técnico a la prueba.

Presencia mendocina en el Rally Dakar

