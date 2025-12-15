15 de diciembre de 2025
Nueva Delhi, el broche de oro del paso de Lionel Messi por la India

Lionel Messi cerró en la capital india una gira de tres días marcada por multitudes, gestos de afecto y una despedida a pura emoción. Mirá lo que pasó.

Lionel Messi culminó su visita a la India en Nueva Delhi, donde participó del último evento del denominado GOAT Tour.

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi concluyó su visita a la India con una presentación especial en Nueva Delhi, ciudad que le puso el cierre a una gira de tres días que generó una enorme repercusión popular y confirmó el fenómeno global que rodea al capitán argentino.

El astro rosarino, que no visitaba el país asiático desde hacía 14 años, llegó acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez, en el marco del GOAT Tour, una serie de actividades que recorrieron Calcuta, Hyderabad, Mumbai y la capital india.

Lionel Messi interactúa con chicos y fanáticos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanjayJha/status/2000477599521452427?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000477599521452427%7Ctwgr%5E52cfa6bb958fe0dfaa5f70103c14228c1533fcf9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Flionel-messi%2F95943%2Fnueva-delhi-el-broche-de-oro-de-la-experiencia-de-messi-en-la-india&partner=&hide_thread=false

Del caos inicial a una despedida en armonía para Lionel Messi

La gira tuvo un comienzo accidentado en Calcuta, donde la desorganización del evento y la brevedad de la aparición de Messi en el estadio Salt Lake derivaron en incidentes, desbordes del público y hechos de vandalismo.

Con el correr de las horas, el clima cambió de manera notoria. Las actividades realizadas en Hyderabad y Mumbai se desarrollaron con mayor orden y permitieron que el ídolo argentino pudiera disfrutar del contacto con los fanáticos, en un marco más controlado y festivo.

En Nueva Delhi, pese a algunos retrasos en el vuelo debido a la densa niebla, la agenda se cumplió con normalidad. Finalmente, no se concretó el encuentro previsto con el primer ministro Narendra Modi, quien se encontraba de gira oficial por Medio Oriente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/xalertnow/status/2000509477058187314?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000509477058187314%7Ctwgr%5E52cfa6bb958fe0dfaa5f70103c14228c1533fcf9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Flionel-messi%2F95943%2Fnueva-delhi-el-broche-de-oro-de-la-experiencia-de-messi-en-la-india&partner=&hide_thread=false

Un estadio colmado y un mensaje de agradecimiento de Lionel Messi

El cierre del recorrido fue en el estadio Arun Jaitley, que recibió a 55 mil espectadores. La jornada incluyó shows musicales, un partido de exhibición entre celebridades locales y un momento especial en el que Messi compartió el campo con jóvenes futbolistas de la Academia Minerva.

Además, figuras del críquet indio le entregaron obsequios al campeón del mundo, quien retribuyó el gesto con camisetas firmadas para los presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/glintinn/status/2000530691680084198?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000530691680084198%7Ctwgr%5E52cfa6bb958fe0dfaa5f70103c14228c1533fcf9%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Flionel-messi%2F95943%2Fnueva-delhi-el-broche-de-oro-de-la-experiencia-de-messi-en-la-india&partner=&hide_thread=false

Antes de despedirse, Messi dejó un mensaje cargado de emoción:

“Quiero agradecer por el cariño de todos estos días. Fue una experiencia muy linda, intensa y corta, pero recibir este afecto de primera mano fue impresionante. Ojalá podamos volver, quizás para jugar algún partido”, expresó el capitán argentino.

