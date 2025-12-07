7 de diciembre de 2025
Argentina terminó cuarta en el Mundial de Futsal: campaña histórica con presencia mendocina

Argentina cayó 5-1 ante España en el partido por el 3er puesto del Mundial de futsal femenino. Mirá el papel que cumplieron las mendocinas Ontiveros y Romero.

Las mendocinas Ontiveros y Sánchez, protagonistas en el Mundial histórico de Futsal femenino.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Selección Argentina de Futsal femenino finalizó en el cuarto puesto del primer Mundial de la historia tras caer 5-1 ante España en Filipinas. Más allá del resultado, el equipo de Nicolás Noriega firmó una campaña inolvidable, marcada por su crecimiento competitivo, su carácter y la presencia fundamental de las mendocinas Anita Ontiveros y Mailén Romero, dos piezas clave del plantel nacional.

El gol albiceleste lo convirtió Silvina Espinoza, cuando el partido estaba 1-1.

España fue superior, pero Argentina mostró temple hasta el final

Argentina venía de un golpe duro en semifinales ante Portugal (7-1), pero salió a disputar el tercer puesto con decisión. El partido comenzó parejo, con presión alta y buen movimiento de pelota, pero España impuso su jerarquía con tantos de Ale de Paz, Laura Córdoba, Antía Pérez e Irene Córdoba, para quedarse con el podio.

Aun así, el conjunto argentino mostró momentos de alto nivel colectivo, con intervenciones destacadas de Ontiveros en la primera línea defensiva y de Romero, siempre sólida en la transición y en la recuperación. Ambas mendocinas tuvieron un Mundial de enorme rendimiento, consolidándose como parte del núcleo estable del seleccionado.

Un Mundial de Futsal que marca un antes y un después para Argentina

Pese a quedar afuera del podio, Argentina cerró el torneo como subcampeona de América y sexta del ranking mundial, solo por detrás de Brasil, Portugal, España, Tailandia y Japón. La Selección demostró que está preparada para competir mano a mano con las potencias y que su evolución es sostenida.

Horas más tarde, Brasil venció 3-0 a Portugal y levantó el primer título mundial de la historia del futsal femenino. Para Argentina, en cambio, queda una certeza: esta campaña fue histórica y deja bases muy sólidas para el futuro.

