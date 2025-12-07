Argentina terminó cuarta en el Mundial de Futsal: campaña histórica con presencia mendocina

La Selección Argentina de Futsal femenino finalizó en el cuarto puesto del primer Mundial de la historia tras caer 5-1 ante España en Filipinas. Más allá del resultado, el equipo de Nicolás Noriega firmó una campaña inolvidable, marcada por su crecimiento competitivo, su carácter y la presencia fundamental de las mendocinas Anita Ontiveros y Mailén Romero , dos piezas clave del plantel nacional.

El gol albiceleste lo convirtió Silvina Espinoza , cuando el partido estaba 1-1.

Argentina venía de un golpe duro en semifinales ante Portugal (7-1), pero salió a disputar el tercer puesto con decisión. El partido comenzó parejo, con presión alta y buen movimiento de pelota, pero España impuso su jerarquía con tantos de Ale de Paz, Laura Córdoba, Antía Pérez e Irene Córdoba , para quedarse con el podio.

Aun así, el conjunto argentino mostró momentos de alto nivel colectivo, con intervenciones destacadas de Ontiveros en la primera línea defensiva y de Romero , siempre sólida en la transición y en la recuperación. Ambas mendocinas tuvieron un Mundial de enorme rendimiento, consolidándose como parte del núcleo estable del seleccionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DaniPiloni/status/1997633563093524605&partner=&hide_thread=false ¡Final del Mundial de #Futsal para Argentina!



Gran participación con triunfos ante Marruecos , Polonia , Filipinas y… pic.twitter.com/lneCPEhxOf — Daniel Piloni (@DaniPiloni) December 7, 2025

Un Mundial de Futsal que marca un antes y un después para Argentina

Pese a quedar afuera del podio, Argentina cerró el torneo como subcampeona de América y sexta del ranking mundial, solo por detrás de Brasil, Portugal, España, Tailandia y Japón. La Selección demostró que está preparada para competir mano a mano con las potencias y que su evolución es sostenida.

Horas más tarde, Brasil venció 3-0 a Portugal y levantó el primer título mundial de la historia del futsal femenino. Para Argentina, en cambio, queda una certeza: esta campaña fue histórica y deja bases muy sólidas para el futuro.