Argentina terminó cuarta en el Mundial de Futsal: campaña histórica con presencia mendocina

La Selección Argentina de Futsal femenino finalizó en el cuarto puesto del primer Mundial de la historia tras caer 5-1 ante España en Filipinas. Más allá del resultado, el equipo de Nicolás Noriega firmó una campaña inolvidable, marcada por su crecimiento competitivo, su carácter y la presencia fundamental de las mendocinasAnita Ontiveros y Mailén Romero, dos piezas clave del plantel nacional.
El gol albiceleste lo convirtió Silvina Espinoza, cuando el partido estaba 1-1.
Aun así, el conjunto argentino mostró momentos de alto nivel colectivo, con intervenciones destacadas de Ontiveros en la primera línea defensiva y de Romero, siempre sólida en la transición y en la recuperación. Ambas mendocinas tuvieron un Mundial de enorme rendimiento, consolidándose como parte del núcleo estable del seleccionado.
Un Mundial de Futsal que marca un antes y un después para Argentina
Pese a quedar afuera del podio, Argentina cerró el torneo como subcampeona de América y sexta del ranking mundial, solo por detrás de Brasil, Portugal, España, Tailandia y Japón. La Selección demostró que está preparada para competir mano a mano con las potencias y que su evolución es sostenida.
Horas más tarde, Brasil venció 3-0 a Portugal y levantó el primer título mundial de la historia del futsal femenino. Para Argentina, en cambio, queda una certeza: esta campaña fue histórica y deja bases muy sólidas para el futuro.