El Futsal cayó con Portugal y jugará por el bronce: las mendocinas Ontiveros y Romero van por la historia

La Selección Argentina, con las mendocinas Ana Ontiveros y Mailén Romero, cayó 7-1 ante la potencia de Portugal en la semifinal del primer Mundial femenino de Futsal de la historia. Pese al golpe, las albicelestes irán este domingo por la medalla de bronce frente a España, otro gigante europeo.
Cómo estuvo la mano con el Futsal
Argentina sufrió una dura derrota 7-1 ante Portugal, un equipo que volvió a demostrar por qué es uno de los grandes dominadores del futsal a nivel mundial. El encuentro se inclinó rápidamente para las europeas, que aprovecharon cada error y mostraron una precisión letal.
Este Mundial femenino —el primero organizado oficialmente— está siendo una prueba enorme para un seleccionado que crece competencia tras competencia. Por eso, el duelo del domingo a las 6:00 ante España será fundamental: no solo define la medalla de bronce, sino también la posibilidad de cerrar un torneo histórico subiéndose al podio.
España viene de caer 4-1 ante Brasil, mientras que Portugal jugará la gran final ante la misma verdeamarela.
Ontiveros y Romero: dos mendocinas que dejan huella en el Mundial
El rendimiento de Ana Ontiveros y Mailén Romero es uno de los puntos más altos de Argentina en este torneo. Ambas se consolidaron como referentes jóvenes dentro del plantel, aportando personalidad, intensidad, lectura defensiva y un compromiso total en cada presentación.
Sus actuaciones reafirman el crecimiento del futsal mendocino, una cantera que sigue nutriendo a los seleccionados nacionales con talento de exportación.
Un partido por el bronce que puede cambiar la historia
Para Argentina, el choque ante España será mucho más que un encuentro definitorio: es la oportunidad de transformar un torneo difícil en un logro histórico. El cuerpo técnico confía en recuperar la mejor versión del equipo, con especial énfasis en el aporte de Ontiveros, Romero y el resto de las jugadoras que muestran una proyección enorme.