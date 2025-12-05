El Futsal cayó con Portugal y jugará por el bronce: las mendocinas Ontiveros y Romero van por la historia

El Futsal de Argentina, con Ontiveros y Romero, buscará subirse al podio ante España.

La Selección Argentina, con las mendocinas Ana Ontiveros y Mailén Romero , cayó 7-1 ante la potencia de Portugal en la semifinal del primer Mundial femenino de Futsal de la historia. Pese al golpe, las albicelestes irán este domingo por la medalla de bronce frente a España , otro gigante europeo.

Argentina sufrió una dura derrota 7-1 ante Portugal , un equipo que volvió a demostrar por qué es uno de los grandes dominadores del futsal a nivel mundial. El encuentro se inclinó rápidamente para las europeas, que aprovecharon cada error y mostraron una precisión letal.

En medio del difícil panorama, las mendocinas Ana Ontiveros y Mailén Romero tuvieron nuevamente un rol clave dentro de la estructura albiceleste . Ontiveros , con su despliegue e intensidad, y Romero , con su firmeza táctica, sostuvieron pasajes del partido y mostraron carácter pese a la superioridad rival.

Este Mundial femenino —el primero organizado oficialmente— está siendo una prueba enorme para un seleccionado que crece competencia tras competencia. Por eso, el duelo del domingo a las 6:00 ante España será fundamental: no solo define la medalla de bronce , sino también la posibilidad de cerrar un torneo histórico subiéndose al podio .

España viene de caer 4-1 ante Brasil, mientras que Portugal jugará la gran final ante la misma verdeamarela.

Ontiveros y Romero: dos mendocinas que dejan huella en el Mundial

El rendimiento de Ana Ontiveros y Mailén Romero es uno de los puntos más altos de Argentina en este torneo. Ambas se consolidaron como referentes jóvenes dentro del plantel, aportando personalidad, intensidad, lectura defensiva y un compromiso total en cada presentación.

Sus actuaciones reafirman el crecimiento del futsal mendocino, una cantera que sigue nutriendo a los seleccionados nacionales con talento de exportación.

Un partido por el bronce que puede cambiar la historia

Para Argentina, el choque ante España será mucho más que un encuentro definitorio: es la oportunidad de transformar un torneo difícil en un logro histórico. El cuerpo técnico confía en recuperar la mejor versión del equipo, con especial énfasis en el aporte de Ontiveros, Romero y el resto de las jugadoras que muestran una proyección enorme.