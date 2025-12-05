5 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
no pudo

El Futsal cayó con Portugal y jugará por el bronce: las mendocinas Ontiveros y Romero van por la historia

Con las mendocinas Ana Ontiveros y Mailén Romero, Argentina perdió 7-1 ante Portugal y buscará el bronce del primer Mundial femenino de Futsal. Mirá lo sucedido.

El Futsal de Argentina, con Ontiveros y Romero, buscará subirse al podio ante España.

El Futsal de Argentina, con Ontiveros y Romero, buscará subirse al podio ante España.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Selección Argentina, con las mendocinas Ana Ontiveros y Mailén Romero, cayó 7-1 ante la potencia de Portugal en la semifinal del primer Mundial femenino de Futsal de la historia. Pese al golpe, las albicelestes irán este domingo por la medalla de bronce frente a España, otro gigante europeo.

Cómo estuvo la mano con el Futsal

Argentina sufrió una dura derrota 7-1 ante Portugal, un equipo que volvió a demostrar por qué es uno de los grandes dominadores del futsal a nivel mundial. El encuentro se inclinó rápidamente para las europeas, que aprovecharon cada error y mostraron una precisión letal.

Lee además
De la mano de dos mendocinas, la Selección Argentina está en semifinales del Mundial de Futsal
Filipinas

De la mano de dos mendocinas, la Selección Argentina está en semifinales del Mundial de Futsal
miralo en vivo: se sortea la copa mundial 2026 con la seleccion como campeon defensor
expectativa

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/adostoquesfut/status/1996917260389437510&partner=&hide_thread=false

Este Mundial femenino —el primero organizado oficialmente— está siendo una prueba enorme para un seleccionado que crece competencia tras competencia. Por eso, el duelo del domingo a las 6:00 ante España será fundamental: no solo define la medalla de bronce, sino también la posibilidad de cerrar un torneo histórico subiéndose al podio.

España viene de caer 4-1 ante Brasil, mientras que Portugal jugará la gran final ante la misma verdeamarela.

Ontiveros y Romero: dos mendocinas que dejan huella en el Mundial

El rendimiento de Ana Ontiveros y Mailén Romero es uno de los puntos más altos de Argentina en este torneo. Ambas se consolidaron como referentes jóvenes dentro del plantel, aportando personalidad, intensidad, lectura defensiva y un compromiso total en cada presentación.

Sus actuaciones reafirman el crecimiento del futsal mendocino, una cantera que sigue nutriendo a los seleccionados nacionales con talento de exportación.

Un partido por el bronce que puede cambiar la historia

Para Argentina, el choque ante España será mucho más que un encuentro definitorio: es la oportunidad de transformar un torneo difícil en un logro histórico. El cuerpo técnico confía en recuperar la mejor versión del equipo, con especial énfasis en el aporte de Ontiveros, Romero y el resto de las jugadoras que muestran una proyección enorme.

Temas
Seguí leyendo

Los Leoncitos, con un mendocino, hacen historia y son semifinalistas del Mundial Junior en India

Franco Colapinto, tras un viernes caótico en Abu Dabi: la frase que expuso el peor momento de Alpine

Las Leoncitas, con Sol Guignet y Milagros Alastra, empataron con Bélgica y siguen soñando en el Mundial Junior

Messi y el Mundial 2026: la condición que impuso para jugar y cómo afecta su preparación física

Lionel Scaloni, antes del sorteo del Mundial 2026: qué decisión tomará Messi y cómo impacta en la Selección

Franco Colapinto en el GP de Abu Dabi: así fue su desempeño en las prácticas libres

Calendario del GP de Abu Dabi con Colapinto: días, horarios y cómo ver la última fecha de la F1

Confraternidad Andina en Coquimbito: fútbol amateur, pasión y un cruce Argentina–Chile para disfrutar

LO QUE SE LEE AHORA
miralo en vivo: se sortea la copa mundial 2026 con la seleccion como campeon defensor
expectativa

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor

Las Más Leídas

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025
De interés

Volver al Trabajo: fechas y montos de pago para beneficiarios en diciembre 2025

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite video
PREOCUPACIÓN

Crisis del ajo en la provincia de Mendoza: la sobreoferta deja a los productores al límite

Un ladrón intentó robar la motocicleta de un joven
Inseguridad

Video: un hombre intentó robar una moto en el centro de Mendoza y fue atrapado por el custodio del Gobernador

Accidente fatal en Malargüe.
Fallece menor de edad

Tragedia en Malargüe: tras un accidente vial murió una menor y otro niño fue gravemente herido

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza
El clima

Lluvias aisladas, el pronóstico del tiempo para este viernes 5 de diciembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Anuncian medida que facilita la regularización dominial de muchos adjudicatarios de casas del IPV.
Vivienda

El IPV amplía el alcance del plan de cancelación de deudas hipotecarias: los cambios

Por Sitio Andino Sociedad
Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor
expectativa

Miralo en vivo: se sortea la Copa Mundial 2026 con la Selección como campeón defensor

Por Sitio Andino Deportes
En el sorteo del Mundial, Trump aseguró que Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo
En la previa

En el sorteo del Mundial, Trump aseguró que Milei "está haciendo a Argentina grande de nuevo".

Por Sitio Andino Política