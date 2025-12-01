1 de diciembre de 2025
Futsal: de la mano de dos mendocinas, la Selección Argentina está en semifinales del Mundial

Ana Ontiveros y Mailén Romero representan a Mendoza en el primer Campeonato del Mundo de Futsal femenino. Cuándo será la semifinal.

Filipinas es el escenario del primer Mundial femenino de futsal que tiene como protagonistas a dos representantes de la provincia de Mendoza: Ana Ontiveros y Mailén Romero. El conjunto albiceleste llegó a la semifinal, sueña con alzar la copa y seguir marcando los libros de historia del deporte.

selección argentina de futsal femenino mundial filipinas
Este lunes, la Selección superó el partido de cuartos de final y se acomodó en la semi. El duelo fue contra Colombia, en un encuentro en el que las argentinas mostraron superioridad nuevamente. El partido finalizó 4 a 1, con dos goles Lucía Rossi, y otro par de Carina Núñez y Silvina Nava.

La Argentina a semifinales en Filipinas

La dirigidas por Nicolás Noriega jugarán semifinales el próximo viernes a las 7 de la mañana (hora Argentina) contra Portugal o Italia. Del otro lado, España ya está en semis y se enfrentará a Brasil o Japón.

