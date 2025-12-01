Futsal: de la mano de dos mendocinas, la Selección Argentina está en semifinales del Mundial

De la mano de dos mendocinas, la Selección Argentina está en semifinales del Mundial de Futsal AFA - Selección Argentina

Por Sitio Andino Deportes







Filipinas es el escenario del primer Mundial femenino de futsal que tiene como protagonistas a dos representantes de la provincia de Mendoza: Ana Ontiveros y Mailén Romero. El conjunto albiceleste llegó a la semifinal, sueña con alzar la copa y seguir marcando los libros de historia del deporte.

selección argentina de futsal femenino mundial filipinas Ana Ontiveros, la oriunda de Guaymallén que disfruta del Mundial de Futsal en Filipinas y sueña con la copa. AFA - Selección Argentina Este lunes, la Selección superó el partido de cuartos de final y se acomodó en la semi. El duelo fue contra Colombia, en un encuentro en el que las argentinas mostraron superioridad nuevamente. El partido finalizó 4 a 1, con dos goles Lucía Rossi, y otro par de Carina Núñez y Silvina Nava.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIFA Women's World Cup (@fifawomensworldcup) Por su parte, las mendocinas lograron acaparar la atención a lo largo de la competencia. Ana Ontiveros marcó el gol inaugural del primer Mundial de futsal femenino y Mailén Romero también fue la encargada de marcar para darle la victoria a la albiceleste en la fase de grupos.

Embed Núñez - Nava - Núñez.



Golazo de @Argentina. #FutsalWWC pic.twitter.com/GqKo7YqFzd — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 1, 2025 La Argentina a semifinales en Filipinas La dirigidas por Nicolás Noriega jugarán semifinales el próximo viernes a las 7 de la mañana (hora Argentina) contra Portugal o Italia. Del otro lado, España ya está en semis y se enfrentará a Brasil o Japón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1995583932222341381&partner=&hide_thread=false Las Semifinales empiezan a tomar forma. #FutsalWWC pic.twitter.com/xQZpnSnzpN — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) December 1, 2025