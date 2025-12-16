16 de diciembre de 2025
Rally Dakar 2026: así serán las etapas del evento más duro del mundo

La competencia del Rally Dakar 2026 está lista para la acción y en Sitio Andino te contamos todos los detalles de Arabia Saudita. Seguí leyendo.

El Rally Dakar 2026 tendrá salida y llegada en Yanbu, con dos etapas maratón sin asistencia.

La 48ª edición del Rally Dakar de 2026 tiene un trazado que, según la organización, será equilibrado pero implacable. Se desarrollará entre el 3 y el 17 de enero en Arabia Saudita, con un recorrido total de casi 9.000 km, de los cuales 4.900 km serán cronometrados. El rally saldrá desde Yanbu, a orillas del Mar Rojo, y girará en un bucle con destino final en el mismo punto de salida. Durante el trayecto, los participantes atravesarán dunas interminables, zonas rocosas y caminos rápidos, mientras se enfrentan a dos etapas maratón sin asistencia.

La carrera empezará con un cambio constante de superficies en la primera semana, que culminará con la etapa 4 y 5, que serán maratón sin asistencia externa, lo que exigirá que los equipos gestionen mecánicas y ritmo al máximo. El desafío se intensificará en la etapa 6, con 925 km totales, de los cuales 336 km serán exclusivamente de dunas. Este tramo es clave, ya que puede marcar el rumbo de la clasificación.

Navegación compleja y desafíos para los participantes en el Rally Dakar

Una vez que el rally deje Riad, la segunda maratón se llevará a cabo en Wadi ad-Dawasir, que no recibía el Dakar desde 2022. Los recorridos de FIA y FIM serán diferentes, forzando a los competidores a mantener su ritmo sin referencias cruzadas. Las etapas largas y la navegación fina, sumadas a los más de 1.700 km restantes, pondrán a prueba a los pilotos en su resistencia y destreza.

Uno de los puntos críticos será la navegación entre Bisha y Al Henakiyah, donde el cansancio y la presión del rally ya estarán presentes. Un simple error de lectura en la navegación podría alterar las posiciones, algo crucial en la segunda semana de competencia.

La participación y el futuro del Rally Dakar 2026

El Dakar 2026 reunirá a 325 vehículos de diferentes categorías: motos, coches, camiones, SSV, y vehículos de la categoría Dakar Classic, que afrontarán 7.348 km de regularidad. Entre los participantes más destacados se encuentra el campeón vigente, Yazeed Al Rajhi, quien destacó la necesidad de "administrar" el recorrido en lugar de improvisar. Además, la carrera también incluirá motos eléctricas y un camión híbrido, como parte de la apuesta tecnológica en el Dakar.

Este recorrido será clave no solo para los pilotos, sino también para el desarrollo del deporte automovilístico en Arabia Saudita, con el programa Saudi Next Gen promoviendo a jóvenes talentos en categorías como los SSV.

El Dakar 2026 no tendrá un solo "día clave" ni un desierto emblemático central. En cambio, consistirá en dos semanas de desgaste, navegación compleja y la necesidad de mantener un ritmo parejo. La edición pondrá a prueba las habilidades y resistencia de todos los involucrados, desde los pilotos hasta los vehículos, dejando en la historia del rally un desafío tan implacable como equilibrado.

Los horarios de las etapas del Rally Dakar

image
