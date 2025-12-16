Argentina, entre los países que más entradas pidió para el Mundial

Los hinchas de Argentina ya proyectan su presencia en el Mundial 2026.

Por Sitio Andino Deportes







La fiebre mundialista ya se hace sentir entre los hinchas argentinos. Según datos oficiales de la FIFA, Argentina se ubicó entre los cinco países con mayor cantidad de solicitudes de entradas para la Copa Mundial 2026, con cerca de 101 mil pedidos registrados.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, los simpatizantes albicelestes solicitaron tickets para alguno de los 104 partidos que tendrá el certamen, que comenzará el 11 de junio de 2026 con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

Ranking mundial y cifras oficiales de la FIFA El dato corresponde a la tercera etapa de venta de entradas, habilitada la semana pasada tras la confirmación del cronograma oficial del torneo. En ese período, Argentina acumuló 101.056 solicitudes, ubicándose apenas por detrás de Brasil, que registró 101.576 pedidos.

El ranking es liderado por Colombia, con 367.376 solicitudes, seguido por Inglaterra (140.291) y Alemania (138.246). Desde la FIFA aclararon que este relevamiento no incluye a los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

Los números vuelven a confirmar que, más allá de las distancias y los costos, la ilusión por acompañar a la Albiceleste en la defensa del título mundial moviliza a miles de argentinos alrededor del planeta.