13 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Pronto a estrenarse

Una reconocida película argentina tendrá su remake internacional

La cinta estará producida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, tras su paso por 'Homo Argentum', y contará con Penélope Cruz y Javier Bardem como protagonistas.

Una reconocida película argentina tendrá su remake internacional

Una reconocida película argentina tendrá su remake internacional

Foto: archivo
 Por Luis Calizaya

El cine argentino vuelve a abrirse al mercado internacional con proyectos que adaptan o se inspiran en tramas nacionales. Ahora el revuelo se centra en otra película, y será 'El hombre de al lado' (2010) cuya versión internacional, bajo el nombre 'Bunker', se estrenaría entre 2026 y 2027. Se confirmó que los cineastas argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat participarán en la producción.

La coproducción entre Estados Unidos, Francia y España reunirá a un reparto de lujo encabezado por Penélope Cruz y Javier Bardem, y sumará a Stephen Graham, Paul Dano y Patrick Schwarzenegger.

Lee además
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 13 de diciembre
Streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 13 de diciembre
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 12 de diciembre video
Streaming

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 12 de diciembre
El hombre-de-al-lado resize
A pesar de no tener éxito en cines, 'El hombre de al lado' tendrá su remake internacional.

A pesar de no tener éxito en cines, 'El hombre de al lado' tendrá su remake internacional.

De qué trata 'Bunker', la película inspirada en 'El hombre de al lado'

La remake del recordado film argentino protagonizado por Rafael Spregelburd y Daniel Aráoz volverá a los cines con un alcance global, tras confirmarse el nuevo proyecto del director francés Florian Zeller inspirado en la obra original.

En sus primeras declaraciones a la prensa, Zeller destacó la participación de Cohn y Duprat en la producción ejecutiva: “Son cineastas increíblemente inventivos y talentosos, por quienes siento una profunda admiración artística. Su película 'El hombre de al lado' fue una fuente de inspiración para mí mientras escribía 'Bunker'”.

Según los primeros adelantos, la película seguirá a una pareja que empieza a experimentar la desintegración de su amor tras 17 años, cuando un arquitecto recibe la compleja tarea de diseñar un proyecto llamativo para un multimillonario tecnológico: un búnker de supervivencia.

Además de Cruz y Bardem como protagonistas, se suman Stephen Graham (Adolescencia), Paul Dano (Pequeña Miss Sunshine) y Patrick Schwarzenegger (The White Lotus, temporada 3).

Florian Zeller
El nombre del director francés saltó a la fam tras obtener el Oscar en 2021, por el film 'El Padre'.

El nombre del director francés saltó a la fam tras obtener el Oscar en 2021, por el film 'El Padre'.

Por otro lado, los directores responsables del éxito de 'Homo Argentum' (2025) expresaron su entusiasmo. “En su momento, cuando se estrenó, salió en muy pocas salas: la frase hecha de ‘en las mejores salas’ fue al revés, estaba solo en salas laterales, barriales. Y así y todo fue muy taquillera y tuvo la particularidad de que iba subiendo semana a semana, cuando lo lógico en el cine es la caída”, recordó Duprat en diálogo con La Nación.

Cohn, por su parte, subrayó la importancia de que las producciones argentinas tengan oportunidades en el exterior, tal como ocurrió con 'El ciudadano ilustre' y 'Mi obra maestra' en Francia; '4x4' en India, Brasil y Estados Unidos; y, como dato exclusivo, adelantó que 'Homo Argentum' pronto tendrá su versión española, aunque aún falta la confirmación oficial.

Tráiler de 'El hombre de al lado'

Embed - El hombre de al lado - Trailer

Temas
Seguí leyendo

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 11 de diciembre

Animación para toda la familia: novedades en cine y streaming

La película de Russell Crowe que se convirtió en un clásico entre los amantes del vino

Cuáles son y dónde ver las películas y series más googleadas de Argentina en 2025

'Jay Kelly': el nuevo drama autoral de Netflix con Adam Sandler y George Clooney

Qué películas y series que fueron furor en noviembre en Argentina

'Jonestown' llegará pronto a Netflix: la masacre que dejó más de 900 muertos

Proyectan en Malargüe el film El Apóstol de Los Andes

LO QUE SE LEE AHORA
El Apóstol de Los Andes, esta noche en Malargüe. video
Una historia de Fe y Misión

Proyectan en Malargüe el film El Apóstol de Los Andes

Las Más Leídas

El calvario de mendocinos asaltados en Chile: Nos arruinaron el viaje.
En primera persona

El calvario de mendocinos asaltados en Chile: "Nos arruinaron el viaje"

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar
¿Te lo vas a perder?

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar

Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá
Turismo

Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida
Internado en el Central

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida

La Legislatura de Mendoza dio aval para el inicio de la etapa de explotación del proyecto minero.
Minería

PSJ Cobre Mendocino: el senador al que le pedían por WhatsApp que vote en contra y pidió dejar de "sembrar miedo"

Te Puede Interesar

Los provvedores siguen trabajando para asegurar el  compre local en la mineria
Desarrollo local

Minería: Los proveedores mineros buscan afianzar su rol frente a cambios regulatorios

Por Marcelo López Álvarez
Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos video
Tenía 96 años

Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos

Por Sitio Andino MuchoShow
Sistema de Videovigilancia del CEO: intervenciones clave que frustraron delitos en Mendoza video
Justo a tiempo

Sistema de Videovigilancia del CEO: intervenciones clave que frustraron delitos en Mendoza

Por Sitio Andino Policiales