Una reconocida película argentina tendrá su remake internacional

El cine argentino vuelve a abrirse al mercado internacional con proyectos que adaptan o se inspiran en tramas nacionales. Ahora el revuelo se centra en otra película , y será 'El hombre de al lado ' (2010) cuya versión internacional , bajo el nombre ' Bunker ', se estrenaría entre 2026 y 2027 . Se confirmó que los cineastas argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat participarán en la producción .

La coproducción entre Estados Unidos, Francia y España reunirá a un reparto de lujo encabezado por Penélope Cruz y Javier Bardem , y sumará a Stephen Graham, Paul Dano y Patrick Schwarzenegger .

La remake del recordado film argentino protagonizado por Rafael Spregelburd y Daniel Aráoz volverá a los cines con un alcance global, tras confirmarse el nuevo proyecto del director francés Florian Zeller inspirado en la obra original.

A pesar de no tener éxito en cines, 'El hombre de al lado' tendrá su remake internacional.

En sus primeras declaraciones a la prensa, Zeller destacó la participación de Cohn y Duprat en la producción ejecutiva : “ Son cineastas increíblemente inventivos y talentosos , por quienes siento una profunda admiración artística. Su película ' El hombre de al lado ' fue una fuente de inspiración para mí mientras escribía ' Bunker '”.

Según los primeros adelantos, la película seguirá a una pareja que empieza a experimentar la desintegración de su amor tras 17 años, cuando un arquitecto recibe la compleja tarea de diseñar un proyecto llamativo para un multimillonario tecnológico: un búnker de supervivencia.

Además de Cruz y Bardem como protagonistas, se suman Stephen Graham (Adolescencia), Paul Dano (Pequeña Miss Sunshine) y Patrick Schwarzenegger (The White Lotus, temporada 3).

Florian Zeller El nombre del director francés saltó a la fam tras obtener el Oscar en 2021, por el film 'El Padre'. Foto: web

Por otro lado, los directores responsables del éxito de 'Homo Argentum' (2025) expresaron su entusiasmo. “En su momento, cuando se estrenó, salió en muy pocas salas: la frase hecha de ‘en las mejores salas’ fue al revés, estaba solo en salas laterales, barriales. Y así y todo fue muy taquillera y tuvo la particularidad de que iba subiendo semana a semana, cuando lo lógico en el cine es la caída”, recordó Duprat en diálogo con La Nación.

Cohn, por su parte, subrayó la importancia de que las producciones argentinas tengan oportunidades en el exterior, tal como ocurrió con 'El ciudadano ilustre' y 'Mi obra maestra' en Francia; '4x4' en India, Brasil y Estados Unidos; y, como dato exclusivo, adelantó que 'Homo Argentum' pronto tendrá su versión española, aunque aún falta la confirmación oficial.

