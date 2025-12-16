Patricia Bullrich cruzó a Toviggino tras la denuncia en la Conmebol: "Es contra vos y Tapia"

La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , respondió con dureza al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino , luego de que el dirigente intentara desacreditarla públicamente tras la denuncia presentada ante el Tribunal de Ética de la Conmebol .

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas , Bullrich salió al cruce luego de que Toviggino utilizara como argumento la cadena gastronómica Tostado , presidida por su hijo, para atacarla. “ Toviggino, la denuncia en el Comité de Ética es contra vos y Tapia. No contra la AFA ”, expresó la senadora.

En un mensaje contundente, Bullrich profundizó sus acusaciones y apuntó directamente al manejo patrimonial del dirigente: “ Si te preocupa esto, no quiero ni imaginarme cómo estarás con la Justicia argentina destapando tus maniobras de dinero sucio, tus mansiones, autos de lujo y caballos de carrera ”, lanzó, al tiempo que remarcó que “nunca metí a la AFA, eso lo están haciendo ustedes” .

La ex ministra de Seguridad también cuestionó el rol dirigencial dentro del fútbol argentino: “ No solo con un triste comunicado, sino como herramienta de extorsión a clubes y dirigentes para perpetuarse en el poder ”, afirmó.

La respuesta al ataque personal con la AFA

El conflicto escaló luego de que Toviggino hiciera referencia a presuntas irregularidades financieras de Tostado, cadena que actualmente preside Langieri, nombrado en marzo de 2024 y cuyo conglomerado declara ingresos por más de 63 millones de dólares anuales, aunque con registros de cheques rechazados por montos menores, situación utilizada por el dirigente para atacar a Bullrich.

Ante esto, la senadora fue tajante: “Dejen a la gente que trabaja, a los clubes y a la Selección en el plano deportivo. Ustedes expliquen si la plata que no llega a ellos ni a los premios es la que les financia su vida de lujo y sus viajes en jet privado”, disparó, y cerró con una crítica directa al manejo comunicacional: “Y no cierren los comentarios, que los argentinos quieren opinar también”.

La denuncia formal

Este lunes por la mañana, Bullrich había hecho pública en su cuenta de X la denuncia presentada ante la Conmebol contra Pablo Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, exigiendo al organismo sudamericano que “investigue a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”.

El caso ahora quedó bajo análisis del Tribunal de Ética, mientras el cruce político-dirigencial suma un nuevo capítulo de alta tensión en el fútbol argentino.