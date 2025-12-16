16 de diciembre de 2025
Patricia Bullrich cruzó a Toviggino tras la denuncia en la Conmebol: "Es contra vos y Tapia"

La senadora de la LLA, Patricia Bullrich, sigue en el centro de la escena por sus cruces con Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Mirá lo que pasó.

Patricia Bullrich endureció su discurso contra Pablo Toviggino y Claudio Tapia.

Por Sitio Andino Deportes

La senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, respondió con dureza al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, luego de que el dirigente intentara desacreditarla públicamente tras la denuncia presentada ante el Tribunal de Ética de la Conmebol.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, Bullrich salió al cruce luego de que Toviggino utilizara como argumento la cadena gastronómica Tostado, presidida por su hijo, para atacarla. “Toviggino, la denuncia en el Comité de Ética es contra vos y Tapia. No contra la AFA”, expresó la senadora.

“No quiero imaginar cómo estarás con la Justicia argentina”

En un mensaje contundente, Bullrich profundizó sus acusaciones y apuntó directamente al manejo patrimonial del dirigente: “Si te preocupa esto, no quiero ni imaginarme cómo estarás con la Justicia argentina destapando tus maniobras de dinero sucio, tus mansiones, autos de lujo y caballos de carrera”, lanzó, al tiempo que remarcó que “nunca metí a la AFA, eso lo están haciendo ustedes”.

La ex ministra de Seguridad también cuestionó el rol dirigencial dentro del fútbol argentino: “No solo con un triste comunicado, sino como herramienta de extorsión a clubes y dirigentes para perpetuarse en el poder”, afirmó.

La respuesta al ataque personal con la AFA

El conflicto escaló luego de que Toviggino hiciera referencia a presuntas irregularidades financieras de Tostado, cadena que actualmente preside Langieri, nombrado en marzo de 2024 y cuyo conglomerado declara ingresos por más de 63 millones de dólares anuales, aunque con registros de cheques rechazados por montos menores, situación utilizada por el dirigente para atacar a Bullrich.

Ante esto, la senadora fue tajante: “Dejen a la gente que trabaja, a los clubes y a la Selección en el plano deportivo. Ustedes expliquen si la plata que no llega a ellos ni a los premios es la que les financia su vida de lujo y sus viajes en jet privado”, disparó, y cerró con una crítica directa al manejo comunicacional: “Y no cierren los comentarios, que los argentinos quieren opinar también”.

La denuncia formal

Este lunes por la mañana, Bullrich había hecho pública en su cuenta de X la denuncia presentada ante la Conmebol contra Pablo Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, exigiendo al organismo sudamericano que “investigue a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”.

El caso ahora quedó bajo análisis del Tribunal de Ética, mientras el cruce político-dirigencial suma un nuevo capítulo de alta tensión en el fútbol argentino.

