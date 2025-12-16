16 de diciembre de 2025
{}
Se define el último campeón del año: Platense y Estudiantes juegan el Trofeo de Campeones

El Club Atlético Platense y el Pincha chocan por el duro Trofeo de Campeones 2025. Mirá todo lo que hay que saber del duelo.

Platense y Estudiantes de La Plata disputarán el Trofeo de Campeones.

Por Sitio Andino Deportes

El fútbol argentino tendrá este sábado su último partido oficial de la temporada, cuando Platense y Estudiantes de La Plata se enfrenten por el Trofeo de Campeones. El encuentro se disputará desde las 18.00, en el Estadio Único de San Nicolás, y pondrá en juego un nuevo título nacional.

El “Calamar” accedió a esta final tras consagrarse campeón del Torneo Apertura, luego de vencer por 1-0 a Huracán en la definición.

Venta de entradas y precios para el Trofeo de Campeones

En cuanto a la venta de entradas, la organización informó que se realizará a través del sitio web Deportick. Este martes 16, desde las 14.00, se habilitó la preventa exclusiva para clientes de Naranja X, mientras que el miércoles 17, también a partir de las 14.00, se abrirá la venta para socios de ambos clubes.

En caso de existir remanente, se comunicará posteriormente la posibilidad de compra para no socios. Los precios varían según sector y condición: para Estudiantes, las entradas irán desde los 50.000 pesos en populares para socios hasta los 150.000 en plateas para no socios. En el caso de Platense, las populares costarán 50.000 pesos para socios y 90.000 para no socios, mientras que las plateas oscilarán entre los 65.000 y 120.000 pesos.

La síntesis de Platense y Estudiantes

