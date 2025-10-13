13 de octubre de 2025
Video: corriendo y escoltado por la policía, así salió Moretti de la sede de San Lorenzo

El presidente volvió tras ser restituido en el cargo, pero fue recibido con insultos y tensión. Debió escapar corriendo entre agentes policiales.

Marcelo Moretti, recientemente restituido como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, se presentó este lunes en la sede de Avenida La Plata. Llegó acompañado por una custodia policial y, ante el clima hostil generado por decenas de hinchas que se acercaron para insultarlo y repudiar su regreso, debió abandonar el lugar en una camioneta de la fuerza.

El operativo de seguridad incluyó un cordón policial que intentó contener los incidentes. En medio de los empujones y los cantos en contra del dirigente, los efectivos avanzaron con escudos para despejar la salida. Finalmente, Moretti corrió hacia un vehículo oficial que lo retiró de la zona mientras los fanáticos seguían increpándolo.

El conflicto judicial que devolvió al cargo a Marcelo Moretti

La semana pasada, la Cámara Civil hizo lugar a una medida cautelar que consideró irregular la supuesta acefalía del club y habilitó nuevamente a Moretti a ejercer la presidencia.

Tres días más tarde, la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes ratificó el cese de esa acefalía y dispuso que la Comisión Directiva reasumiera el control de la institución.

En ese marco, se suspendió la Asamblea Extraordinaria que estaba prevista para este lunes, lo que derivó en una nueva escalada de tensión política interna.

Marcelo Moretti fue restituido como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Crisis institucional y deportiva en San Lorenzo

Mientras tanto, San Lorenzo atraviesa una crisis profunda, tanto en lo institucional como en lo deportivo. La derrota del viernes ante San Martín de San Juan en el Nuevo Gasómetro aumentó el malestar de los hinchas y exacerbó el clima de protesta frente a la sede.

Según informó TN, Moretti planea presentarse este martes en el entrenamiento del plantel profesional, previsto a las 10 en el Nuevo Gasómetro.

El origen del escándalo

El dirigente quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video en el que se lo ve recibiendo dinero de la madre de un jugador juvenil, lo que fue interpretado como una presunta coima.

Desde que se conocieron esas imágenes, Moretti negó las acusaciones y aseguró que se trató de “una cámara oculta” y que el dinero fue una “donación” registrada en los libros contables del club.

Fuente: TN.com.ar

