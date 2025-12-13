13 de diciembre de 2025
Accidente Vial: tres micros de hinchas de Estudiantes de La Plata colisionaron en la Ruta 8

La delegación se dirigía a Santiago del Estero para la final del torneo de AFA y el accidente vial sucedió a la altura de Solís

Accidente vial involucró a hinchas del Club Estudiantes de La Plata.

Accidente vial involucró a hinchas del Club Estudiantes de La Plata.

El Club Estudiantes de La Plata informó que, “tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís”.

A través de la red social X, el club indicó que, “como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”.

“La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”, cierra la publicación.

El tuit del Club Estudiantes de La Plata

