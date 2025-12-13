13 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Finalisima

Racing Club y el Club Estudiantes de La Plata definen el Torneo Clausura este sábado

Racing Club y el Club Estudiantes de La Plata jugarán este sábado desde las 21 en Santiago del Estero por el campeonato y un pasaje a la Libertadores.

Racing Club y Estudiantes de La Plata definen al campeón del Clausura.

Racing Club y Estudiantes de La Plata definen al campeón del Clausura.

Por Sitio Andino Deportes

Racing Club y el Club Estudiantes de La Plata jugarán este sábado desde las 21.00 en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, por la final del Torneo Clausura. El elenco dirigido por Gustavo Costas buscará cerrar la temporada con un título por segundo año consecutivo, mientras que el cuadro de La Plata va por el campeonato en medio de su enemistad con la AFA. El ganador, además de proclamarse campeón, sacará su boleto a la Copa Libertadores.

Cómo llegan Racing Club y el Club Estudiantes de La Plata a la Final del Clausura

La Academia volvió a mostrar su valentía y empuje al eliminar a Boca en La Bombonera por 1 a 0 a pesar de contar con las bajas de Gastón Martirena y Santiago Sosa, que tras cumplir su fecha de expulsión, estarán disponibles para jugar la final. Además, Maravilla Martínez pudo cortar la sequía goleadora y volvió a convertir luego de diez encuentros. Los de Avellaneda fueron los terceros de su zona en la fase regular y además de tachar al Xeneize, dejaron regados en su camino a River en octavos y a Tigre en cuartos. Ahora buscarán romper una mala racha contra este rival, contra el que no ganaron ninguno de los cuatro partidos disputados en los últimos dos años.

Lee además
Racing y Estudiantes disputarán la final del Torneo Clausura 2025 en Santiago del Estero.
A TODO O NADA

Final del Torneo Clausura: Racing vs Estudiantes en Santiago del Estero, cuándo y dónde verlo
Torneo Clausura: Estudiantes superó el clásico con la mínima y enfrentará a Racing en busca del título
La Plata

Estudiantes superó el clásico con la mínima y enfrentará a Racing en busca del título

El León salió airoso de un clásico histórico y con un gol de Tiago Palacios le ganó a Gimnasia en el Bosque para meterse en la gran final, algo impensado en los instantes previos a la definición de la fase regular, cuando la clasificación del Pincha parecía utópica. Desde aquel octavo puesto in extremis, los platenses se agigantaron y se impusieron también al campeón de liga Rosario Central, a Central Córdoba y a las draconianas sanciones de la AFA por el pasillo de espaldas (al respecto, Juan Sebastián Verón acudirá al TAS). En la previa del encuentro, Eduardo Domínguez aseguró que "llegan bien" y que ambos finalistas son “los dos mejores equipos del país”. El Barba podrá contar con Guido Carrillo, que terminó sus cuatro partidos de suspensión.

Probables Formaciones de la final entre Racing Club y el Club Estudiantes de La Plata

Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Temas
Seguí leyendo

Racing eliminó a Boca y es finalista del Clausura

Accidente Vial: tres micros de hinchas de Estudiantes de La Plata colisionaron en la Ruta 8

Incidentes en Calcuta: detuvieron al organizador del evento de Lionel Messi

Elecciones en Godoy Cruz: Chapini, Mansur y Sajú buscan conducir al Tomba

Nueva denuncia penal contra la AFA por irregularidades fiscales

Los reyes del aire: los mejores goleadores de cabeza del siglo XXI

De la infancia al estrellato: las duplas que crecieron juntas hasta tocar el cielo del fútbol

Cómo será el festejo del Día del Hincha de Boca en La Bombonera

LO QUE SE LEE AHORA
Incidentes en Calcuta: detuvieron al organizador del evento de Lionel Messi
Grave

Incidentes en Calcuta: detuvieron al organizador del evento de Lionel Messi

Las Más Leídas

El calvario de mendocinos asaltados en Chile: Nos arruinaron el viaje.
En primera persona

El calvario de mendocinos asaltados en Chile: "Nos arruinaron el viaje"

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar
¿Te lo vas a perder?

El rincón secreto de Chile que nadie te contó y todo mendocino debería visitar

Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá
Turismo

Calendario de feriados 2026 en Argentina: fechas confirmadas y cuántos días libres habrá

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida
Internado en el Central

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida

La Legislatura de Mendoza dio aval para el inicio de la etapa de explotación del proyecto minero.
Minería

PSJ Cobre Mendocino: el senador al que le pedían por WhatsApp que vote en contra y pidió dejar de "sembrar miedo"

Te Puede Interesar

Los provvedores siguen trabajando para asegurar el  compre local en la mineria
Desarrollo local

Minería: Los proveedores mineros buscan afianzar su rol frente a cambios regulatorios

Por Marcelo López Álvarez
Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos video
Tenía 96 años

Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos

Por Sitio Andino MuchoShow
Sistema de Videovigilancia del CEO: intervenciones clave que frustraron delitos en Mendoza video
Justo a tiempo

Sistema de Videovigilancia del CEO: intervenciones clave que frustraron delitos en Mendoza

Por Sitio Andino Policiales