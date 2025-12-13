Racing Club y el Club Estudiantes de La Plata definen el Torneo Clausura este sábado

Racing Club y Estudiantes de La Plata definen al campeón del Clausura.

Cómo llegan Racing Club y el Club Estudiantes de La Plata a la Final del Clausura La Academia volvió a mostrar su valentía y empuje al eliminar a Boca en La Bombonera por 1 a 0 a pesar de contar con las bajas de Gastón Martirena y Santiago Sosa, que tras cumplir su fecha de expulsión, estarán disponibles para jugar la final. Además, Maravilla Martínez pudo cortar la sequía goleadora y volvió a convertir luego de diez encuentros. Los de Avellaneda fueron los terceros de su zona en la fase regular y además de tachar al Xeneize, dejaron regados en su camino a River en octavos y a Tigre en cuartos. Ahora buscarán romper una mala racha contra este rival, contra el que no ganaron ninguno de los cuatro partidos disputados en los últimos dos años.

El León salió airoso de un clásico histórico y con un gol de Tiago Palacios le ganó a Gimnasia en el Bosque para meterse en la gran final, algo impensado en los instantes previos a la definición de la fase regular, cuando la clasificación del Pincha parecía utópica. Desde aquel octavo puesto in extremis, los platenses se agigantaron y se impusieron también al campeón de liga Rosario Central, a Central Córdoba y a las draconianas sanciones de la AFA por el pasillo de espaldas (al respecto, Juan Sebastián Verón acudirá al TAS). En la previa del encuentro, Eduardo Domínguez aseguró que "llegan bien" y que ambos finalistas son “los dos mejores equipos del país”. El Barba podrá contar con Guido Carrillo, que terminó sus cuatro partidos de suspensión.

Probables Formaciones de la final entre Racing Club y el Club Estudiantes de La Plata Racing Club: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.