Independiente Rivadavia cerró a su primer refuerzo que sabe lo que es jugar la Libertadores

El Club Sportivo Independiente Rivadavia ya movió el mercado y abrochó su primer refuerzo para 2026 . El paraguayo José Florentín se convertirá en nuevo jugador de la Lepra , en un arranque de temporada que ya tiene hojas marcadas: debut ante Atlético Tucumán en el Gargantini y estreno en Copa Argentina frente a Estudiantes de Caseros.

El mediocampista paraguayo, proveniente de Central Córdoba , firmará contrato por tres temporadas y el club mendocino adquirirá parte de los servicios del jugador , en una apuesta que busca sumar experiencia y equilibrio en la mitad de la cancha de cara a un año cargado.

En paralelo, Independiente Rivadavia ya conoce dos de sus primeras paradas oficiales: el debut en el Gargantini ante Atlético Tucumán y el estreno en Copa Argentina , que será en San Luis frente a Estudiantes de Caseros .

La llegada de Florentín marca el inicio del armado leproso para 2026 , con un volante de recorrido y presencia física que llega para reforzar una zona clave.

En el club destacan que el acuerdo incluye la compra de un porcentaje de su pase y un vínculo largo, señal de una incorporación pensada más allá de lo inmediato.

El clásico mendocino asegurado y un calendario que se arma con partidos picantes

Más allá del mercado, el contexto del 2026 ya tiene condimentos fuertes para Mendoza: Gimnasia y Esgrima quedó en la Zona A e Independiente Rivadavia en la Zona B, pero el sistema de emparejamiento provincial garantiza el clásico mendocino en el calendario.

Además, la Lepra tendrá un cruce interzonal de peso ante Independiente, un rival con el que ya acumuló capítulos calientes desde su regreso a Primera, entre partidos intensos, polémicas y alta temperatura en las tribunas.

La Copa Argentina y la Libertadores

Ambos compromisos serán vitales para la Lepra. En el primero arranca defendiendo el título ante Estudiantes de Caseros, mientras que para el certamen continental deberá esperar para conocer su grupo y rivales.