Copa Argentina: salieron los rivales de la Lepra, el Lobo, el Tomba y Maipú

La Copa Argentina 2026 ya tiene definidas las llaves e Independiente Rivadavia, Gimnasia, el Depor y Godoy Cruz están listos para jugar. Mirá lo que viene.

El Azul defiende el torneo de la Copa Argentina.

Por Sitio Andino Deportes

La Copa Argentina de fútbol 2026 tendrá participación plena del fútbol mendocino, con Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, el Club Deportivo Maipú y Godoy Cruz dentro del cuadro principal y rivales ya definidos para su debut. Con realidades distintas, la provincia se ilusiona con una buena campaña: la Lepra defenderá el título, el Lobo busca revancha y el Tomba quiere recuperar protagonismo.

En su estreno, Independiente Rivadavia volverá a cruzarse con Estudiantes de Caseros, un rival recurrente en los últimos años. Los enfrentamientos previos dejaron triunfos, derrotas, polémicas y varios capítulos intensos que marcaron la relación deportiva entre ambos.

Ahora, el campeón defenderá su corona frente a un equipo que siempre lo exigió y que conoce muy bien cómo jugar estos duelos. Con un plantel renovado y competencia fuerte en la Liga Profesional, la Lepra buscará avanzar otra vez en una copa que ya sabe ganar.

Gimnasia buscará revancha y debutará ante Gimnasia y Tiro de Salta

Para Gimnasia y Esgrima de Mendoza, la edición 2026 es una oportunidad para dejar atrás la eliminación en 32avos, justamente contra Independiente Rivadavia en un clásico que marcó la temporada pasada.

El debut será ante los salteños de Gimnasia y Tiro, un rival tradicional del interior y de gran presente, que suele complicar a equipos de categorías superiores. Será un choque parejo, intenso y clave para medir el crecimiento del Lobo en un año donde también tendrá acción en la Liga Profesional.

Con nuevo cuerpo técnico y la obligación de mejorar su imagen, Gimnasia apunta a superar las primeras fases y recuperar terreno en una copa que demanda solidez desde el primer partido.

Godoy Cruz vuelve desde la B y enfrentará a Deportivo Morón

El Tomba, hoy en la Primera Nacional, debutará ante Deportivo Morón en un cruce que se perfila equilibrado y con historia en el ascenso.

Godoy Cruz viene de una dura eliminación en 2025 ante Excursionistas, una de las grandes sorpresas de la copa, y este año busca revancha deportiva. Con un plantel enfocado en el ascenso pero con ambiciones en la Copa Argentina, el equipo mendocino intentará avanzar para volver a ser protagonista.

Una edición que vuelve a poner a Mendoza en el centro del país

Con tres equipos en competencia —la Lepra con la estrella en el pecho, el Lobo con hambre de revancha y el Tomba reconstruyéndose— la Copa Argentina 2026 vuelve a ubicar a Mendoza en un lugar protagónico en el mapa futbolístico nacional.

El Deportivo Maipú vuelve a la Copa Argentina y debutará ante Riestra

El Deportivo Maipú también dirá presente en la Copa Argentina 2026 y su debut será ante Deportivo Riestra, un rival incómodo, físico y acostumbrado a partidos cerrados. El Cruzado, que viene de temporadas intensas en la Primera Nacional, buscará imponerse desde su orden táctico y su solidez defensiva para meterse en la siguiente ronda. Con un plantel renovado y la ilusión intacta, Maipú quiere que esta edición sea el inicio de un recorrido más profundo en un torneo que siempre entrega sorpresas.

El reconocimiento a la Lepra

