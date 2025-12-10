10 de diciembre de 2025
{}
Liga Profesional 2026: confirmado Gimnasia a la Zona A y la Lepra a la B, y hay clásico mendocino

El Lobo y el Club Sportivo Independiente Rivadavia ya conocen el panorama completo de la venidera Liga Profesional de Fútbol. Mirá el resumen.

Por Sitio Andino Deportes

La Liga Profesional 2026 definió la conformación de sus zonas y dejó una noticia clave para Mendoza: Gimnasia y Esgrima quedó en la Zona A y el Club Sportivo Independiente Rivadavia en la Zona B, pero la AFA confirmó que igualmente se enfrentarán por el sistema de emparejamiento provincial, lo que garantiza el clásico mendocino en el calendario.

El Lobo en la Zona A, la Lepra en la Zona B y un clásico asegurado para el 2026

El fixture ubicó a Gimnasia (Mendoza) dentro de la Zona A, donde compartirá grupo con Boca, Talleres, Estudiantes, Lanús, Newell’s, Vélez, Defensa y Justicia, Riestra, San Lorenzo, Central Córdoba, Instituto, Unión y Platense.

Por su parte, Independiente Rivadavia integrará la Zona B junto a River, Racing, Rosario Central, Huracán, Banfield, Tigre, Belgrano, Argentinos Juniors, Barracas Central, Aldosivi, Atlético Tucumán y Gimnasia La Plata.

El interzonal de la Lepra: Independiente, un rival con capítulos recientes

Para Independiente Rivadavia, el interzonal tendrá otro cruce de peso: será ante Independiente, un equipo con el que ya vivió partidos intensos desde su regreso a Primera.

Hubo victorias resonantes, derrotas duras, polémicas arbitrales y duelos cargados de temperatura que dejaron huella en ambas hinchadas.

Otro choque fuerte para el calendario leproso.

El interzonal del Lobo: Gimnasia vs. Gimnasia... pero uno es mendocino y el otro platense

El interzonal de Gimnasia (Mendoza) será ante Gimnasia y Esgrima La Plata, un enfrentamiento que siempre genera color y confusión en redes.

El duelo será clave para la tabla anual, y también un termómetro para medir el rendimiento del Lobo mendocino frente a un histórico del fútbol argentino.

Cómo se jugará la temporada: Apertura, Clausura y todas las definiciones del año

El formato 2026 mantiene la estructura vigente: Torneo Apertura y Torneo Clausura como ejes centrales. Los ganadores se enfrentarán luego en el Trofeo de Campeones, en sede neutral.

También seguirá vigente la Supercopa Internacional, que cruzará al campeón de la tabla general con el ganador del Trofeo de Campeones.

La Copa Argentina se sostendrá con su tradicional sistema de eliminación directa, y el año cerrará con la Supercopa Argentina, entre el campeón de Copa Argentina y el campeón del Trofeo de Campeones.

Descensos y copas internacionales: qué se mantiene para el 2026

Se ratificaron dos descensos:

  • uno por promedios,

  • y uno por Tabla Anual.

Se mantiene igual el sistema de clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana.

Extraoficialmente se mencionó un posible triangular entre el campeón del Apertura, el Clausura y la tabla general para definir otro título, aunque no está oficializado.

Mendoza vuelve a escena: un clásico que será uno de los grandes partidos del 2026

La confirmación del clásico mendocino marca un hito para la provincia. Gimnasia y la Lepra volverán a verse las caras en un cruce de alta tensión, que no solo movilizará a las dos hinchadas más grandes de Mendoza, sino que además devolverá al fútbol provincial al centro de la escena nacional.

