Reconocimiento

Javier Milei homenajeó a Luciano Benavides en la Casa Rosada tras su histórica consagración en el Dakar

Javier Milei encabezó un reconocimiento oficial al ganador del Rally Dakar 2026 Luciano Benavides, quien asistió acompañado por su hermano Kevin.

Por Sitio Andino Deportes

El presidente de la República Argentina, Javier Milei, recibió en la Casa Rosada a los pilotos salteños Luciano y Kevin Benavides, en un acto de reconocimiento oficial tras la consagración en el Rally Dakar 2026.

El encuentro se desarrolló en el primer piso del Palacio de Gobierno, específicamente en el despacho presidencial, y tuvo como eje principal el homenaje a Luciano Benavides, quien logró uno de los mayores hitos del motociclismo argentino al quedarse con la categoría motos del Rally Dakar 2026. Acompañado por su hermano Kevin, referente indiscutido de la disciplina y bicampeón de la competencia en 2021 y 2023, el flamante campeón compartió una charla distendida con el mandatario, en la que se destacó el esfuerzo, la perseverancia y la proyección internacional del deporte argentino.

Luciano Benavides en la cumbre del Rally Raid Mundial

Luciano Benavides, oriundo de la provincia de Salta, llegó a la cumbre del rally raid mundial luego de atravesar un camino marcado por la adversidad. Meses antes de la competencia más exigente del calendario motor, el piloto sufrió una lesión durante la primera etapa del Rally de Marruecos, un golpe que puso en serio riesgo su participación en el Dakar. La recuperación fue contrarreloj y estuvo acompañada por un intenso trabajo físico y mental, además del apoyo permanente de su entorno y, en especial, de su hermano Kevin, quien se convirtió en una pieza clave como guía deportivo y motivacional.

Lejos de quedar al margen, Luciano logró reponerse y llegar en óptimas condiciones a Arabia Saudita, donde firmó una actuación consagratoria. Su victoria en el Dakar 2026 no solo

Javier Milei homenajeó a Luciano Benavides en la Casa Rosada tras su histórica consagración en el Dakar.

significó un logro personal, sino también un nuevo capítulo de gloria para el motociclismo argentino, que volvió a subirse a lo más alto del podio en una de las competencias más duras y prestigiosas del mundo. La histórica jornada se concretó hace apenas unas semanas y todavía genera repercusiones en el ámbito deportivo nacional e internacional.

Javier Milei ya había recibido a "Maligno" Torres

Desde el Gobierno destacaron que el reconocimiento se enmarca en una política de valoración del mérito individual y del esfuerzo personal, conceptos que el presidente Milei suele remarcar en sus apariciones públicas. En ese sentido, el jefe de Estado ya había recibido anteriormente a otros deportistas de elite tras logros resonantes, como fue el caso de José “Maligno” Torres, homenajeado luego de conquistar la medalla de oro olímpica en los Juegos de París 2024.

La recepción a los hermanos Benavides también marcó el retorno de Milei a la actividad pública, luego de varios días sin actos oficiales. En la misma jornada, el Presidente combinó el homenaje deportivo con una reunión institucional vinculada al lanzamiento del nuevo Documento Nacional de Identidad, de la que participaron ministros y funcionarios de su gabinete, reforzando así la agenda de gestión.

El encuentro cerró con un reconocimiento formal a los pilotos salteños, quienes continúan consolidándose como referentes del deporte argentino a nivel mundial, y con la promesa de seguir impulsando el prestigio del país a través de sus representantes en las grandes competencias internacionales.

