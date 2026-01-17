17 de enero de 2026
Sitio Andino
Orgullo nacional

Luciano Benavides ganó el Rally Dakar 2026 en motos tras una hazaña inolvidable en la última etapa

El piloto salteño dio vuelta la general en los últimos kilómetros y se consagró campeón por la diferencia más ajustada de la historia. Es el tercer Dakar en motos para la familia Benavides.

Épico triunfo del argentino, en la última etapa.

Foto: Prensa Rally Dakar
Por Sitio Andino Deportes

Luciano Benavides escribió una de las páginas más memorables del deporte argentino al consagrarse campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría motos, tras una definición electrizante en la última etapa disputada en Yanbu, Arabia Saudita. El piloto salteño logró una hazaña que parecía imposible y se quedó con el título por apenas dos segundos, la diferencia más ajustada en la historia de la competencia.

Benavides, integrante del equipo Red Bull KTM Factory Racing, terminó segundo en la especial final de 105 kilómetros cronometrados, pero ese resultado le alcanzó para superar en la general al estadounidense Ricky Brabec, quien había llegado como líder y perdió todo por un error de navegación sobre el cierre.

Lee además
El mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse en el Rally Dakar 2026 y cerró su competición entre los protagonistas.  
fueron protagonistas

Rally Dakar: Kevin Benavides ganó la etapa 13, Pau Navarro fue campeón y el mendocino Jacomy cerró top ten
Luciano Benavides ganó el Rally Dakar 2026 en motos tras un error de Brabec a metros de la meta.
dio vuelta la historia

Benavides campeón del Rally Dakar por 2 segundos y su grito eterno: "Vamos Argentina"
Luciano Benavides campeón: una definición de película en los últimos kilómetros

La última especial tuvo todos los condimentos. Brabec, campeón en 2020 y 2024, parecía tener la carrera controlada, pero a solo siete kilómetros del final tomó un camino equivocado y perdió el tiempo justo para que Benavides lo supere en el sprint decisivo.

El argentino, de 30 años, había arrancado la jornada final a 3 minutos y 20 segundos del líder, una diferencia que en la previa parecía muy difícil de descontar. Sin embargo, mantuvo un ritmo perfecto y aprovechó el error de su rival para dar vuelta la historia.

El español Edgar Canet (KTM) se quedó con la victoria en la etapa, mientras que Tosha Schareina (Honda) completó el podio tanto en el tramo final como en la clasificación general.

Luciano Benavides campeón Dakar 2026 (02)
Hist&oacute;rico y memorable triunfo de Luciano Benavides en el Rally Dakar 2026.

Histórico y memorable triunfo de Luciano Benavides en el Rally Dakar 2026.

Del silencio de Brabec al festejo de KTM

La escena en la llegada fue elocuente. Brabec terminó devastado, rodeado por el silencio de su equipo, mientras que Benavides fue ovacionado por su estructura técnica, que celebró una victoria tan inesperada como merecida.

El francés Adrien van Beveren, que finalizó quinto en la etapa y sexto en la general, reconoció que cometió el mismo error de navegación que el estadounidense, aunque logró corregirlo a tiempo. Brabec, en cambio, no tuvo esa chance.

Luciano Benavides logró su primer título en el Dakar luego de nueve participaciones y tras haber sido cuarto en la edición anterior. Con este triunfo, Argentina sumó su tercera victoria en motos, todas con el apellido Benavides: Kevin lo había conseguido en 2021 y 2023.

La historia familiar volvió a repetirse. En 2023, Kevin también dio vuelta la general en la última etapa. Esta vez, Luciano lo hizo de manera aún más ajustada, ganando por solo dos segundos luego de dos semanas de competencia y más de 8.000 kilómetros recorridos.

Luciano Benavides: “Nunca dejé de soñar, aunque parecía imposible”

Tras la consagración, Benavides expresó su emoción y dejó frases que reflejan la magnitud del logro. “Nunca dejé de soñar ni de pensar que podía conseguirlo”, afirmó el flamante campeón, que sostuvo la fe incluso antes de largar la última etapa.

“Desde la salida hasta la meta saqué lo mejor de mí. Algo dentro de mí me decía que todavía era posible”, explicó. Sobre el momento decisivo, detalló: “En los últimos kilómetros Ricky se equivocó y yo tomé el camino correcto. Ahí vi la oportunidad y no quise perderla”.

Un Dakar impredecible y una consagración inolvidable

Benavides ganó tres etapas en esta edición (la 5ª, 7ª y 8ª) y llegó a Arabia Saudita como un candidato silencioso, pero terminó llevándose la gloria máxima en el rally más exigente del mundo.

Con este triunfo, KTM alcanzó su 21ª victoria en el Dakar y mantuvo su dominio en la categoría. El campeón defensor, Daniel Sanders, finalizó quinto en la clasificación general.

“Después de nueve Dakar, ganar por dos segundos es algo increíble. Es un sueño hecho realidad”, cerró Luciano Benavides, protagonista de una consagración que ya quedó en la historia.

