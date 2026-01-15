Actividad física y calor extremo: claves para evitar un golpe de calor al entrenar

Por Analía Martín







El calor de enero no tiene por qué significar una pausa en tu rutina de ejercicios, pero sí exige una adaptación inteligente. Entrenar en verano conlleva riesgos si no se toman las precauciones necesarias. No importa si sos amateur o profesional, un golpe de calor es cosa seria.

Cuando hacemos ejercicio, la temperatura corporal aumenta y el organismo trabaja para enfriarse a través del sudor. Sin embargo, en días de calor extremo y humedad, este mecanismo puede fallar, elevando peligrosamente la temperatura interna. Para evitar llegar a esta situación, la planificación es tu mejor aliada.

running, calor, verano Que el calor de los días de enero no detengan tu entrenamiento Síntomas de alerta de un golpe de calor Es vital escuchar a tu cuerpo. Si sentís mareos, dolor de cabeza intenso, náuseas o calambres, debés detenerte inmediatamente. Ignorar estas señales intentando "aguantar" puede derivar en un golpe de calor grave. Buscá sombra, mojate la cabeza y el cuello, y rehidratate de a pequeños sorbos. Nunca intentes retomar la actividad si te sentiste mal.

La hidratación debe comenzar antes de tener sed. Bebé agua antes, durante y después de la práctica. Además, la indumentaria juega un rol importante: usá ropa clara, ligera y de telas sintéticas que permitan la evaporación del sudor, evitando el algodón que se empapa y pesa.

actividad física al aire libre Entrenar con calor es posible, si se toman los recaudos necesarios Recomendaciones para entrenar en verano Horarios: La regla de oro. Evitá siempre la franja entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando los rayos UV son más fuertes.

Bajá la exigencia los días de mucho calor; no es momento de buscar récords. Lugar: Elegí parques con árboles o gimnasios con buena ventilación. Entrenar con calor es posible y saludable si se hace con responsabilidad. Adaptar tu rutina al clima te permitirá mantenerte activo todo el verano sin poner en riesgo tu salud.