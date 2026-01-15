15 de enero de 2026
Sitio Andino
Actividad física y calor extremo: claves para evitar un golpe de calor al entrenar

Ante las altas temperaturas, adaptar la actividad física es clave. Consejos para entrenar seguro, evitar el golpe de calor y cuidar tu salud en verano.

 Por Analía Martín

El calor de enero no tiene por qué significar una pausa en tu rutina de ejercicios, pero sí exige una adaptación inteligente. Entrenar en verano conlleva riesgos si no se toman las precauciones necesarias. No importa si sos amateur o profesional, un golpe de calor es cosa seria.

Cuando hacemos ejercicio, la temperatura corporal aumenta y el organismo trabaja para enfriarse a través del sudor. Sin embargo, en días de calor extremo y humedad, este mecanismo puede fallar, elevando peligrosamente la temperatura interna. Para evitar llegar a esta situación, la planificación es tu mejor aliada.

Que el calor de los días de enero no detengan tu entrenamiento

Síntomas de alerta de un golpe de calor

Es vital escuchar a tu cuerpo. Si sentís mareos, dolor de cabeza intenso, náuseas o calambres, debés detenerte inmediatamente. Ignorar estas señales intentando "aguantar" puede derivar en un golpe de calor grave. Buscá sombra, mojate la cabeza y el cuello, y rehidratate de a pequeños sorbos. Nunca intentes retomar la actividad si te sentiste mal.

La hidratación debe comenzar antes de tener sed. Bebé agua antes, durante y después de la práctica. Además, la indumentaria juega un rol importante: usá ropa clara, ligera y de telas sintéticas que permitan la evaporación del sudor, evitando el algodón que se empapa y pesa.

actividad física al aire libre
Entrenar con calor es posible, si se toman los recaudos necesarios

Recomendaciones para entrenar en verano

  • Horarios: La regla de oro. Evitá siempre la franja entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, cuando los rayos UV son más fuertes.
  • Protección: Usá gorra, anteojos y protector solar resistente al sudor.
  • Intensidad: Bajá la exigencia los días de mucho calor; no es momento de buscar récords.
  • Lugar: Elegí parques con árboles o gimnasios con buena ventilación.

Entrenar con calor es posible y saludable si se hace con responsabilidad. Adaptar tu rutina al clima te permitirá mantenerte activo todo el verano sin poner en riesgo tu salud.

