Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido

Por Juan Pablo Strappazzon







La escoba es uno de los elementos de limpieza que más usamos en casa. Aunque resulte sorprendente, envolver sus cerdas con papel aluminio puede brindar una función práctica y útil. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este sencillo truco.

escoba envuelta en papel aluminio (2) Mejorá la limpieza de tu casa con este simple truco Foto: ChatGPT Por qué usar papel aluminio en la escoba puede cambiar tu rutina de limpieza Según información de TN, cubrir las cerdas de la escoba con papel aluminio es un truco sorprendentemente efectivo para mejorar la limpieza del hogar. El aluminio actúa contra la electricidad estática, haciendo que el polvo fino se adhiera a la escoba en lugar de flotar por el aire.

Además, facilita la recolección de pelos y pelusas, un gran alivio para quienes tienen mascotas, ya que evita que se acumulen en las cerdas. Este simple cambio también protege la escoba del desgaste constante, prolongando su vida útil y manteniéndola más eficiente. Funciona especialmente bien en pisos cerámicos, vinílicos o flotantes, donde la estática suele hacer que el polvo reaparezca rápidamente.

Pequeños cambios como este demuestran que la limpieza puede ser más simple y eficiente de lo que pensamos. Si te interesan los trucos caseros, descubrí qué pasa al mezclar hielo con sal en esta nota que pocos conocen.

