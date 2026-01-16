Rally Dakar: Kevin Benavides metió victoria en la Etapa 12 en Challenger y Jacomy sigue firme en la general

El Rally Dakar 2026 volvió a tener acento argentino en la categoría Challenger. Kevin Benavides fue el gran protagonista de la Etapa 12, logró su segunda victoria en la división y confirmó su rápida adaptación a las cuatro ruedas, mientras el mendocino Bruno Jacomy sostuvo un rendimiento sólido y sigue bien ubicado en la general.
Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.
Kevin Benavides brilló en Arabia Saudita y volvió a ganar en Challenger
El salteño Kevin Benavides, navegado por Lichi Sisterna, se quedó con la victoria en la Etapa 12, correspondiente al segundo tramo de la exigente etapa maratón. A bordo del Taurus del equipo Odyssey Academy by BBR, Benavides marcó un tiempo de 3h44m52s, el mejor de la jornada, repitiendo el éxito que ya había conseguido días atrás en lo que es su primer Dakar sobre cuatro ruedas.
#Dakar2026 | ¡SEGUNDA VICTORIA DE KEVIN BENAVIDES EN CHALLENGER!
El salteño fue el más rapido de la jornada en la Etapa 12, repitiendo así el éxito logrado días atrás, y en lo que es su primer Dakar sobre cuatro ruedas. Fue "1-3" para Argentina, con Daniel Zille y… pic.twitter.com/ikEkqPwLdK
Jacomy, el mendocino que sigue dando pelea en el Rally Dakar
Más atrás, pero con otro rendimiento destacado, apareció el mendocino Bruno Jacomy, junto al chileno Lucas del Río, quienes finalizaron sextos en la etapa con el BBR Motorsport, a poco más de seis minutos del ganador. En un Dakar donde la regularidad es clave, Jacomy volvió a cumplir una jornada limpia y sin errores, algo fundamental en la definición de la general.
Gracias a esa actuación, el piloto mendocino se mantiene cuarto en la clasificación general de Challenger, consolidándose como uno de los argentinos más constantes de la edición 2026 y con chances concretas de seguir escalando en el cierre de la competencia.
General: Navarro manda, pero Jacomy sigue expectante
En la clasificación general, el español Pau Navarro continúa como líder sólido y se encamina a la victoria con una ventaja cercana a los 38 minutos. Detrás, ahora aparecen como escoltas Nicolás Cavigliasso junto a Valentina Pertegarini, mientras que Bruno Jacomy se sostiene en el cuarto puesto, a la expectativa de cualquier movimiento en la jornada final.
Con solo una etapa por disputarse, el Dakar 2026 en Challenger entra en su recta final con Kevin Benavides celebrando su crecimiento y Bruno Jacomy reafirmando su protagonismo, en una edición que volvió a poner a los argentinos en el centro de la escena.