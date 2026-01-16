Rally Dakar: Kevin Benavides metió victoria en la Etapa 12 en Challenger y Jacomy sigue firme en la general

El Rally Dakar 2026 volvió a tener acento argentino en la categoría Challenger . Kevin Benavides fue el gran protagonista de la Etapa 12 , logró su segunda victoria en la división y confirmó su rápida adaptación a las cuatro ruedas, mientras el mendocino Bruno Jacomy sostuvo un rendimiento sólido y sigue bien ubicado en la general.

El salteño Kevin Benavides, navegado por Lichi Sisterna , se quedó con la victoria en la Etapa 12 , correspondiente al segundo tramo de la exigente etapa maratón. A bordo del Taurus del equipo Odyssey Academy by BBR , Benavides marcó un tiempo de 3h44m52s , el mejor de la jornada, repitiendo el éxito que ya había conseguido días atrás en lo que es su primer Dakar sobre cuatro ruedas .

El resultado volvió a confirmar la rápida evolución del argentino en la categoría y su capacidad para sostener ritmo en jornadas sin asistencia mecánica, uno de los sellos más duros del rally. Además, la etapa tuvo un fuerte dominio nacional, con un “1-3” para Argentina , ya que David Zille y Sebastián Cesana completaron el podio.

El segundo lugar fue para Dania Akeel, a 2m15s, mientras que el binomio Zille–Cesana finalizó tercero, a 3m37s, en una jornada muy ajustada en los puestos de adelante.

#Dakar2026 | ¡SEGUNDA VICTORIA DE KEVIN BENAVIDES EN CHALLENGER!



El salteño fue el más rapido de la jornada en la Etapa 12, repitiendo así el éxito logrado días atrás, y en lo que es su primer Dakar sobre cuatro ruedas. Fue "1-3" para Argentina, con Daniel Zille y… pic.twitter.com/ikEkqPwLdK — Campeones (@Campeonesnet) January 16, 2026

Jacomy, el mendocino que sigue dando pelea en el Rally Dakar

Más atrás, pero con otro rendimiento destacado, apareció el mendocino Bruno Jacomy, junto al chileno Lucas del Río, quienes finalizaron sextos en la etapa con el BBR Motorsport, a poco más de seis minutos del ganador. En un Dakar donde la regularidad es clave, Jacomy volvió a cumplir una jornada limpia y sin errores, algo fundamental en la definición de la general.

Gracias a esa actuación, el piloto mendocino se mantiene cuarto en la clasificación general de Challenger, consolidándose como uno de los argentinos más constantes de la edición 2026 y con chances concretas de seguir escalando en el cierre de la competencia.

General: Navarro manda, pero Jacomy sigue expectante

En la clasificación general, el español Pau Navarro continúa como líder sólido y se encamina a la victoria con una ventaja cercana a los 38 minutos. Detrás, ahora aparecen como escoltas Nicolás Cavigliasso junto a Valentina Pertegarini, mientras que Bruno Jacomy se sostiene en el cuarto puesto, a la expectativa de cualquier movimiento en la jornada final.

Con solo una etapa por disputarse, el Dakar 2026 en Challenger entra en su recta final con Kevin Benavides celebrando su crecimiento y Bruno Jacomy reafirmando su protagonismo, en una edición que volvió a poner a los argentinos en el centro de la escena.

Kevin Benavides ganó la etapa 12 de los Challenger.



2 Segunda especial que logró Benavides en el #Dakar2026 y en los Challenger. pic.twitter.com/8vO034ayHG — Agustín Guagliardi (@agusnguagliardi) January 16, 2026

Una última etapa con todo por decidir

El Dakar 2026 se cerrará este sábado con una especial final de 105 kilómetros, un tramo corto pero cargado de tensión.