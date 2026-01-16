Benavides perdió la punta del Rally Dakar, Brabec ganó la penúltima etapa y quedó a un paso del título

Ricky Brabec se quedó con la penúltima etapa y dejó a Luciano Benavides contra las cuerdas en el Rally Dakar 2026.

El Rally Dakar 2026 vivió este viernes una jornada electrizante y casi definitiva en la categoría motos. Luciano Benavides perdió el liderazgo en la penúltima etapa, mientras Ricky Brabec ejecutó una actuación perfecta y quedó a un paso de la consagración en Arabia Saudita.

La duodécima y penúltima etapa , con 311 kilómetros cronometrados entre Al-Henakiyah y Yanbu , fue escenario de una batalla táctica de alto nivel. Brabec (Monster Energy Honda) arrancó la jornada con 23 segundos de desventaja , pero planteó una estrategia impecable: dejó que Benavides abriera pista durante buena parte del recorrido y atacó cuando el terreno lo permitió.

El estadounidense marcó un tiempo de 3:19:01 , suficiente para quedarse con la victoria de etapa y sacarle 3 minutos y 20 segundos al argentino en la clasificación general. El golpe fue determinante y cambió por completo el escenario del Dakar cuando solo resta una jornada.

Con este resultado, Brabec quedó en una posición inmejorable para lograr su tercer Touareg, tras los títulos obtenidos en 2020 y 2024, y encaminar una definición que ahora aparece muy favorable para el piloto de Honda.

#Dakar2026 | BRABEC GANÓ LA ETAPA Y RECUPERÓ EL LIDERAZGO DE LA GENERAL



A falta de un día para terminar el Rally Dakar 2026, el estadounidense no solo se impuso en el 12º parcial, sino que superó por casi 4 minutos a Luciano Benavides (2º), lo que le permitió volver a lo…

Benavides cedió el liderazgo y quedó obligado a la hazaña en el Rally Dakar 2026

Para Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), la etapa resultó un duro revés. El salteño, que había recuperado la punta el jueves, no logró sostener la ventaja y terminó viendo cómo su principal rival le arrebataba el liderazgo en el momento más crítico de la carrera.

El argentino quedó 3:20 por detrás en la general y afrontará la última etapa con la obligación de protagonizar una hazaña deportiva para revertir la situación. Con apenas 105 kilómetros cronometrados por delante, el margen de recuperación es mínimo y el error ya no tiene lugar.

Números históricos y dominio de Honda

El triunfo en la etapa 12 significó además la decimotercera victoria parcial de Brabec en el Dakar, igualando al francés Serge Bacou y al español Nani Roma en el historial de la competencia. Al mismo tiempo, le permitió a Honda alcanzar su 120ª victoria de etapa en el Dakar, consolidándose como la tercera marca más ganadora, detrás de KTM (250) y Yamaha (140).

Detrás de los dos grandes protagonistas, el español Tosha Schareina volvió a mostrarse sólido y terminó tercero, a 12:58, un resultado que prácticamente le asegura el tercer escalón del podio en la general. Más atrás finalizaron Adrien Van Beveren, cuarto a 13:07, y Michael Docherty, quinto a 17:11.

LUCIANO BENAVIDES #Dakar2026 #E12



"Etapa difícil, trate de empujar de inicio a fin, me sentí bien di lo más que podía, hice lo máximo me quedo contento con eso, obviamente Riki me recortó en la general y se me escapó un poco pero todavía falta una etapa y todo puede pasar

Una última etapa con todo por decidir

El Dakar 2026 se cerrará este sábado con una especial final de 105 kilómetros, un tramo corto pero cargado de tensión. Brabec parte como gran favorito y, salvo una sorpresa mayúscula, también contará con las bonificaciones de apertura de pista, lo que refuerza aún más su ventaja.