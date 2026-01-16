16 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
malas noticias

Benavides perdió la punta del Rally Dakar, Brabec ganó la penúltima etapa y quedó a un paso del título

El Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita dio un giro decisivo en motos: Ricky Brabec superó a Luciano Benavides y llega líder a la última etapa. Mirá el detalle.

Ricky Brabec se quedó con la penúltima etapa y dejó a Luciano Benavides contra las cuerdas en el Rally Dakar 2026. &nbsp;

Ricky Brabec se quedó con la penúltima etapa y dejó a Luciano Benavides contra las cuerdas en el Rally Dakar 2026.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Rally Dakar 2026 vivió este viernes una jornada electrizante y casi definitiva en la categoría motos. Luciano Benavides perdió el liderazgo en la penúltima etapa, mientras Ricky Brabec ejecutó una actuación perfecta y quedó a un paso de la consagración en Arabia Saudita.

Repasá todos los tiempos y la clasificación general haciendo click acá.

Lee además
Nasser Al-Attiyah fue el gran protagonista de la Etapa 12 y afianzó su liderazgo en el Rally Dakar 2026.  
casi campeón

Al-Attiyah triunfó en la Etapa 12 del Rally Dakar, amplió la ventaja y quedó a un paso de su sexto título
Jacomy sigue siendo protagonista en el Rally Dakar de esta temporada.
sigue la lucha

Rally Dakar 2026: Cavigliasso triunfó en Challenger y el mendocino Bruno Jacomy está cuarto en la general

Brabec atacó en el momento justo y dio el golpe en Arabia Saudita

La duodécima y penúltima etapa, con 311 kilómetros cronometrados entre Al-Henakiyah y Yanbu, fue escenario de una batalla táctica de alto nivel. Brabec (Monster Energy Honda) arrancó la jornada con 23 segundos de desventaja, pero planteó una estrategia impecable: dejó que Benavides abriera pista durante buena parte del recorrido y atacó cuando el terreno lo permitió.

El estadounidense marcó un tiempo de 3:19:01, suficiente para quedarse con la victoria de etapa y sacarle 3 minutos y 20 segundos al argentino en la clasificación general. El golpe fue determinante y cambió por completo el escenario del Dakar cuando solo resta una jornada.

Con este resultado, Brabec quedó en una posición inmejorable para lograr su tercer Touareg, tras los títulos obtenidos en 2020 y 2024, y encaminar una definición que ahora aparece muy favorable para el piloto de Honda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2012110037519315232&partner=&hide_thread=false

Benavides cedió el liderazgo y quedó obligado a la hazaña en el Rally Dakar 2026

Para Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing), la etapa resultó un duro revés. El salteño, que había recuperado la punta el jueves, no logró sostener la ventaja y terminó viendo cómo su principal rival le arrebataba el liderazgo en el momento más crítico de la carrera.

El argentino quedó 3:20 por detrás en la general y afrontará la última etapa con la obligación de protagonizar una hazaña deportiva para revertir la situación. Con apenas 105 kilómetros cronometrados por delante, el margen de recuperación es mínimo y el error ya no tiene lugar.

Números históricos y dominio de Honda

El triunfo en la etapa 12 significó además la decimotercera victoria parcial de Brabec en el Dakar, igualando al francés Serge Bacou y al español Nani Roma en el historial de la competencia. Al mismo tiempo, le permitió a Honda alcanzar su 120ª victoria de etapa en el Dakar, consolidándose como la tercera marca más ganadora, detrás de KTM (250) y Yamaha (140).

Detrás de los dos grandes protagonistas, el español Tosha Schareina volvió a mostrarse sólido y terminó tercero, a 12:58, un resultado que prácticamente le asegura el tercer escalón del podio en la general. Más atrás finalizaron Adrien Van Beveren, cuarto a 13:07, y Michael Docherty, quinto a 17:11.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/2012103295263985899&partner=&hide_thread=false

Una última etapa con todo por decidir

El Dakar 2026 se cerrará este sábado con una especial final de 105 kilómetros, un tramo corto pero cargado de tensión. Brabec parte como gran favorito y, salvo una sorpresa mayúscula, también contará con las bonificaciones de apertura de pista, lo que refuerza aún más su ventaja.

Temas
Seguí leyendo

Ekström lideró el 1-2-3 de Ford en la Etapa 11 del Rally Dakar y Lategan quedó fuera de la pelea

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides lidera la general de motos por apenas 23 segundos tras la Etapa 11

Rally Dakar 2026: Spierings triunfó en Challenger y el mendocino Bruno Jacomy volvió a destacarse

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides fue tercero tras la Etapa 10 y sigue cerca de la cima

Caos en la maratón del Rally Dakar, donde Serradori gana la Etapa 10 y Al-Attiyah vuelve a mandar

Bruno Jacomy hizo una gran Etapa 9 en el Rally Dakar y se afirma en la tabla general de Challenger

Schareina gana la etapa 9 del Rally Dakar, Benavides pierde la punta y la general se sacude

Rally Dakar 2026: Nani Roma es líder en autos, Sainz lo sigue a 57 segundos y la pelea se enciende

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo arranca la F1 2026: el calendario completo.
automovilismo

Cuándo arranca la F1 2026: el calendario completo

Las Más Leídas

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026
Te puede servir

Cuándo abren las inscripciones al Progresar 2026

De qué murió Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país video
Luto en la música

De qué murió la cantante Melania Pérez: el adiós repentino a una voz icónica del país

Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido
¿Lo sabías?

Ni creencia ni invento: por qué envolver la escoba en papel aluminio tiene sentido

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan
Para tener en cuenta

Qué pasa si pongo hojas de laurel en la puerta de casa y por qué muchas personas lo aconsejan

Sofia Sáez hermana del joven de San Rafael solicita colaboración a la comunidad.
Pedido de ayuda

Un bailarín de San Rafael lucha por su vida en República Dominicana