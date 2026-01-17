Benavides campeón del Rally Dakar por 2 segundos y su grito eterno: "Vamos Argentina"

Luciano Benavides ganó el Rally Dakar 2026 en motos tras un error de Brabec a metros de la meta.

El Rally Dakar 2026 escribió una de las páginas más impactantes de su historia en la categoría motos. Luciano Benavides se consagró campeón tras un desenlace increíble y agónico , definido por apenas dos segundos luego de casi 8.000 kilómetros de competencia, y logró su primer Touareg en una final que parecía imposible.

el mejor de todos Rally Dakar 2026: Al-Attiyah no tuvo problemas y conquistó la gloria por sexta vez

El Dakar no termina hasta que se cruza la última meta. Benavides lo sabía y lo repitió como un mantra durante toda la jornada final. Llegó a la última especial con la obligación de protagonizar un milagro: Ricky Brabec controlaba la general con más de tres minutos de ventaja y parecía encaminarse sin sobresaltos al título.

Pero el Dakar nunca respeta los guiones. A apenas dos o tres kilómetros de la meta , una nota confusa del roadbook cambió el destino del rally. Brabec se desvió levemente del trazado ideal y ese mínimo error fue suficiente para abrir una ventana inesperada.

“Vi unas luces y al principio pensé que era un piloto turista. Después entendí que era una nota difícil. Frené, lo vi y supe que no podía volver conmigo porque estaba rodeando el lago. Ahí dije: esta es mi oportunidad”, relató Benavides, todavía incrédulo, tras bajarse de la moto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2012462047858934258&partner=&hide_thread=false #Dakar2026 | El que es Campeón del Rally Dakar llega al final de la etapa como se le canta...



Video: Dakar Rally pic.twitter.com/gri2TRXdH9 — Campeones (@Campeonesnet) January 17, 2026

Gas a fondo hasta el último metro en el Rally Dakar

No había margen para dudar. Benavides apostó todo o nada. “Fui full gas hasta el final. Casi me salto la última curva, fue muy arriesgado… pero lo hice bien”, confesó. La navegación, la lectura fina del terreno y la valentía en los últimos metros marcaron la diferencia.

El cronómetro confirmó lo impensado: dos segundos de ventaja tras dos semanas de competencia. El margen más ajustado jamás registrado en la historia del Dakar en motos. “Ganar el Dakar por dos segundos es increíble. No entiendo todavía lo que acaba de pasar”, reconoció, todavía procesando la magnitud del logro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Campeonesnet/status/2012455667823448300&partner=&hide_thread=false #Dakar2026 | @LBenavides77 CAMPEÓN DEL DAKAR EN MOTOS



El piloto salteño se quedó con la victoria luego de que Ricky Brabec (Honda) cometiera un erro de navegación en el último tramo



El piloto de KTM logró su primera corona en el Rally Raid más difícil del mundo. pic.twitter.com/JmXMe8OBPY — Campeones (@Campeonesnet) January 17, 2026

Nueve años de espera y un sueño cumplido

La consagración tuvo además un peso simbólico enorme. “He estado soñando con esto durante nueve años. Este es mi noveno Dakar y nunca dejé de soñar ni de creer”, expresó el piloto de Red Bull KTM Factory Racing, visiblemente emocionado. “Siempre hay que luchar por los sueños y no rendirse. Yo nunca me rendí”.

Benavides alcanzó así el objetivo que persiguió durante casi una década y se sumó a la historia grande del rally raid, con una victoria que ya quedó marcada como una de las más dramáticas y bellas del deporte motor.

Celebración, emoción y un grito que recorrió el Dakar

La escena en la meta fue tan caótica como emotiva. Benavides celebró junto a su compañero Edgar Canet, ganador de la etapa, en una postal que ya forma parte del imaginario del Dakar moderno. KTM festejó. Argentina festejó. El desierto volvió a ser testigo de lo imposible.

“Haremos una gran fiesta en Argentina. Es momento de celebrarlo con mi familia, mis amigos, mis patrocinadores… con todos los que me han apoyado durante estos años”, anunció entre risas, antes de cerrar con una frase que resumió todo: “Vamos Argentina”.