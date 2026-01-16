Es oficial: Godoy Cruz se despidió de Santino Andino

Tras meses de rumores sobre su futuro, Godoy Cruz Antonio Tomba oficializó la salida de Santino Andino. El jugador de 20 años, formado en el club y una de sus grandes figuras recientes, tendría como destino el Panathinaikos de Grecia, luego de una extensanegociación en la que también participó River Plate.
Confirmado: Santino Andino ya no es jugador de Godoy Cruz
A través de sus redes oficiales, el Bodeguero confirmó finalmente la partida de Andino, tras meses de gestiones en los que el Millonario disputó su pase con el conjunto griego. Este viernes por la tarde, el club mendocino compartió un emotivo mensaje de despedida para el futbolista.
Con un “¡Éxitos en lo que viene, Chulu! ”, el Expreso expresó su agradecimiento a Andino y acompañó el mensaje con imágenes de su recorrido formativo desde la infancia: “Gracias por cada clase de fútbol, por cada gol y pirueta. Por defender nuestros colores en cada categoría, por dejarnos ser parte y verte crecer. Pero, principalmente, por ser ese hincha que jugó dentro de la cancha dándolo todo, con puro amor, pasión y, sobre todo, con pertenencia”.
En el cierre, el club no solo renovó las palabras de reconocimiento, sino que también referenció la posibilidad de proyectar a uno de sus futbolistas al exterior, lo que refuerza la idea de que la carrera de Andino continuará en el Panathinaikos, equipo que actualmente compite en la Superliga de Grecia.