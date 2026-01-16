Es oficial: Godoy Cruz se despidió de Santino Andino Foto: Godoy Cruz (Instagram)

Confirmado: Santino Andino ya no es jugador de Godoy Cruz A través de sus redes oficiales, el Bodeguero confirmó finalmente la partida de Andino, tras meses de gestiones en los que el Millonario disputó su pase con el conjunto griego. Este viernes por la tarde, el club mendocino compartió un emotivo mensaje de despedida para el futbolista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Godoy Cruz (@clubgodoycruzoficial) Con un “¡Éxitos en lo que viene, Chulu! ”, el Expreso expresó su agradecimiento a Andino y acompañó el mensaje con imágenes de su recorrido formativo desde la infancia: “Gracias por cada clase de fútbol, por cada gol y pirueta. Por defender nuestros colores en cada categoría, por dejarnos ser parte y verte crecer. Pero, principalmente, por ser ese hincha que jugó dentro de la cancha dándolo todo, con puro amor, pasión y, sobre todo, con pertenencia”.

En el cierre, el club no solo renovó las palabras de reconocimiento, sino que también referenció la posibilidad de proyectar a uno de sus futbolistas al exterior, lo que refuerza la idea de que la carrera de Andino continuará en el Panathinaikos, equipo que actualmente compite en la Superliga de Grecia.