16 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
El adiós rotundo

Es oficial: Godoy Cruz se despidió de Santino Andino

En un mensaje emotivo, el Tomba se despidió de la promesa mendocina, que tendría como posible destino el Panathinaikos de Grecia.

Es oficial: Godoy Cruz se despidió de Santino Andino
Es oficial: Godoy Cruz se despidió de Santino Andino Foto: Godoy Cruz (Instagram)
 Por Luis Calizaya

Tras meses de rumores sobre su futuro, Godoy Cruz Antonio Tomba oficializó la salida de Santino Andino. El jugador de 20 años, formado en el club y una de sus grandes figuras recientes, tendría como destino el Panathinaikos de Grecia, luego de una extensa negociación en la que también participó River Plate.

Confirmado: Santino Andino ya no es jugador de Godoy Cruz

A través de sus redes oficiales, el Bodeguero confirmó finalmente la partida de Andino, tras meses de gestiones en los que el Millonario disputó su pase con el conjunto griego. Este viernes por la tarde, el club mendocino compartió un emotivo mensaje de despedida para el futbolista.

Lee además
¿Fin de la novela? Santino Andino tendría definido su futuro por una cifra histórica. Foto: Club Godoy Cruz.
El destino del mendocino

¿Fin de la novela? Santino Andino tendría definido su futuro por una cifra histórica
Estafa millonaria al ex entrenador de Godoy Cruz Pedro Troglio.
Denuncia judicial

Ex entrenador de Godoy Cruz denunció una estafa inmobiliaria millonaria

Con un “¡Éxitos en lo que viene, Chulu! ”, el Expreso expresó su agradecimiento a Andino y acompañó el mensaje con imágenes de su recorrido formativo desde la infancia: Gracias por cada clase de fútbol, por cada gol y pirueta. Por defender nuestros colores en cada categoría, por dejarnos ser parte y verte crecer. Pero, principalmente, por ser ese hincha que jugó dentro de la cancha dándolo todo, con puro amor, pasión y, sobre todo, con pertenencia”.

En el cierre, el club no solo renovó las palabras de reconocimiento, sino que también referenció la posibilidad de proyectar a uno de sus futbolistas al exterior, lo que refuerza la idea de que la carrera de Andino continuará en el Panathinaikos, equipo que actualmente compite en la Superliga de Grecia.

Temas
Seguí leyendo

José Mansur fue contundente y empujó el pase: "A Godoy Cruz le conviene que Andino juegue en River"

La novela por Santino Andino sumó un nuevo capítulo mientras River espera por cerrarlo

Rally Dakar: Kevin Benavides metió victoria en la Etapa 12 en Challenger y Jacomy sigue firme en la general

Al-Attiyah triunfó en la Etapa 12 del Rally Dakar, amplió la ventaja y quedó a un paso de su sexto título

Cuándo arranca la F1 2026: el calendario completo

Benavides perdió la punta del Rally Dakar, Brabec ganó la penúltima etapa y quedó a un paso del título

Actividad física y calor extremo: claves para evitar un golpe de calor al entrenar

Alpine redefine su estructura: Franco Colapinto tendrá un nuevo compañero en el proyecto 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Ricky Brabec se quedó con la penúltima etapa y dejó a Luciano Benavides contra las cuerdas en el Rally Dakar 2026.  
malas noticias

Benavides perdió la punta del Rally Dakar, Brabec ganó la penúltima etapa y quedó a un paso del título

Las Más Leídas

Luján de Cuyo: basura, calles de tierra y un reclamo de Ugarteche con eco en otras localidades. video
Las imágenes

Ugarteche, el patio trasero de Luján de Cuyo: basurales, olores y abandono

La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores: cuál es el monto.
Ayuda económica

La DGE acreditó el pago de dos ítems importantes para docentes y celadores

Un intendente mendocino explotó contra las fake news sobre su gestión y cuestiones personales
Denunció operaciones desde otra comuna

Un intendente mendocino explotó contra las fake news sobre su gestión y cuestiones personales

Las autoridades aclararon que esta versión es preliminar (Imagen ilustrativa)
Avanzan los peritajes

Hallazgo de restos humanos en Maipú: apareció una pierna en un segundo rastrillaje

Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato. Imagen ilustrativa.
Valle de Uco

Al menos siete familias tuvieron que ser asistidas tras la caída de granizo en Tupungato