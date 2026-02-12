El gobierno nacional celebró la media sanción del proyecto para bajar la edad de imputabilidad

Este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. A través de un comunicado desde la Oficina del Presidente, el gobierno celebró la media sanción.

El proyecto fue aprobado con 149 votos a favor, 100 en contra y no recibió abstenciones, por lo que el Senado deberá darle tratamiento. "Durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado", indica el comunicado oficial.

ENTREVISTA Aída Kemelmajer cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y pidió "discutir el problema en su complejidad"

Además, argumenta: "Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz . Sin embargo, la ley permaneció anclada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiéndose por normas pensadas para un país que ya no existe".

Quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad. No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas. Quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad. No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas.

Javier Milei agradeció el apoyo de los diputados y envió un mensaje a la Cámara Alta. "El Gobierno confía en que el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad".

Baja de edad de imputabilidad: qué dijeron los funcionarios

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, festejó la decisión de Diputados a través de las redes sociales. "El Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad. La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AleMonteoliva/status/2022076800088912194&partner=&hide_thread=false Hoy el Congreso dio un paso decisivo para saldar una deuda con la sociedad.



La baja de la edad de imputabilidad pone fin a la impunidad de los menores que cometen delitos graves y de quienes los utilizan como escudo.



Regla clara: el que las hace, las paga.



Ley y orden. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) February 12, 2026

El jefe de Gabinete Manuel Adorni también uso X para celebrar la media sanción: "Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2022075443684507938&partner=&hide_thread=false Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil.



Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto.



Dios bendiga a la República Argentina.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) February 12, 2026

La senadora por CABA y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, indicó que "mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2022075911047192962&partner=&hide_thread=false POR TODAS LA VÍCTIMAS DE MENORES DELINCUENTES, MEDIA SANCIÓN DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL



Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias.



Eso se termina.

El menor que mata, paga. El que… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 12, 2026

El Presidente fue más breve y en relación a la aprobación de la reforma laboral aprobada en el Senado el miércoles, indicó: "Histórico II".