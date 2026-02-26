26 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Continúan las negociaciones

Controladores aéreos levantaron el paro y se normaliza la actividad en todo el país

El gremio ATEPSA suspendió el paro previsto para este jueves para facilitar el diálogo y llegar a un acuerdo. El Gobierno garantizó la normal prestación del servicio.

La huelga de controladores aéreos quedó sin efecto

La huelga de controladores aéreos quedó sin efecto

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó que, por intermedio de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se dejó sin efecto el plan de lucha que se había dispuesto en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Lee además
Huelga de controladores aéreos: pasajeros en Mendoza atentos a pantallas y reprogramaciones / Archivo.
Atención viajeros

Comienza la huelga de controladores aéreos y Mendoza ya tiene vuelos afectados
La central obrera tiene preparada su estrategia para enfrentar la reforma laboral.
Se definirá en tribunales

La CGT anticipó que irá a la Justicia si se aprueba la reforma laboral, pero no hará paro

El texto oficial señala que la suspensión de las medidas fue comunicada formalmente por la representación legal del gremio, que notificó la cancelación de los paros programados para los días 26 y 27 de febrero de 2026, con el objetivo de facilitar el diálogo y avanzar hacia un acuerdo.

Embed

En ese sentido, la Secretaría de Trabajo continuará promoviendo instancias de negociación entre las partes para alcanzar una solución consensuada que garantice la continuidad y seguridad del servicio aeronáutico. Además, el Ministerio reafirmó su compromiso con el funcionamiento de los servicios esenciales y con el diálogo social como herramienta para resolver conflictos laborales.

Cómo iba a impactar el paro

La actividad aérea iba a verse afectada durante la tarde en todos los aeropuertos del país. ATEPSA había anunciado un cronograma de paros escalonados, que contemplaba franjas horarias específicas y que hubiera impactado principalmente en los despegues programados.

La medida fue decidida tras el fracaso de las negociaciones salariales con EANA y luego del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada previamente por la Secretaría de Trabajo. El esquema buscaba maximizar el impacto en la programación de vuelos, manteniendo el carácter de "acción sindical legítima".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de ATEPSA (@atepsaok)

El reclamo salarial de ATEPSA

El gremio reclama el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y exige una recomposición salarial mayor. En agosto del año pasado se había acordado un aumento del 15% en cuatro tramos, pero la aceleración de la inflación y el estancamiento de las negociaciones hacia fin de año reactivaron el conflicto.

Uno de los puntos más sensibles es que, al tratarse de una empresa pública, la pauta salarial de EANA no depende exclusivamente de su administración, sino que debe ajustarse a los lineamientos establecidos por la Oficina Nacional de Empleo Público, lo que complejiza las negociaciones.

Temas
Seguí leyendo

Nahuel Gallo se sumó a una huelga de hambre en Venezuela junto a más de 200 presos políticos

Paro de controladores aéreos complicará vuelos en todo el país en pleno fin de las vacaciones

Las críticas de Cornejo a la CGT y Alberto, pero también a los senadores propios

Natalio Mema habló sobre el paro de la CGT: "Hace falta modernizar el sistema laboral"

Pese al paro nacional, Mendoza garantiza el normal funcionamiento de los servicios de salud

Paro General: Mendoza con un aeropuerto paralizado y transporte público garantizado

El impacto del paro de la CGT este jueves en Mendoza: cómo funcionan micros, vuelos, bancos y comercio

Empleados de comercio de Mendoza anunciaron que adhieren al paro en oposición a la reforma laboral

LO QUE SE LEE AHORA
Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron
¡Afortunados!

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron
¡Afortunados!

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron

El acusado fue trasladado a la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia
Barrio Las Bodegas

Viajó a Mendoza para conocer a su pareja, fue golpeada y el acusado quedó detenido

Primeros efectos de los comicios municipales del domingo.
Renovación política

Renunció todo el gabinete de un intendente tras los magros resultados en las elecciones 2026

Cerró una reconocida farmacia, despidió a sus trabajadores y enfrenta deudas millonarias
Panorama socioeconómico

Cerró una reconocida farmacia, despidió a sus trabajadores y enfrenta deudas millonarias