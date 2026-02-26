Controladores aéreos levantaron el paro y se normaliza la actividad en todo el país

Los controladores aéreos decidieron levantar la huelga prevista para este jueves, por lo que la actividad aerocomercial en todo el país se desarrollará con normalidad. En la provincia de Mendoza , en horas de la mañana, varios vuelos comerciales registraron demoras y adelantos.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano informó que, por intermedio de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , se dejó sin efecto el plan de lucha que se había dispuesto en el marco del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) .

El texto oficial señala que la suspensión de las medidas fue comunicada formalmente por la representación legal del gremio, que notificó la cancelación de los paros programados para los días 26 y 27 de febrero de 2026 , con el objetivo de facilitar el diálogo y avanzar hacia un acuerdo .

En ese sentido, la Secretaría de Trabajo continuará promoviendo instancias de negociación entre las partes para alcanzar una solución consensuada que garantice la continuidad y seguridad del servicio aeronáutico . Además, el Ministerio reafirmó su compromiso con el funcionamiento de los servicios esenciales y con el diálogo social como herramienta para resolver conflictos laborales .

Cómo iba a impactar el paro

La actividad aérea iba a verse afectada durante la tarde en todos los aeropuertos del país. ATEPSA había anunciado un cronograma de paros escalonados, que contemplaba franjas horarias específicas y que hubiera impactado principalmente en los despegues programados.

La medida fue decidida tras el fracaso de las negociaciones salariales con EANA y luego del vencimiento de la conciliación obligatoria dictada previamente por la Secretaría de Trabajo. El esquema buscaba maximizar el impacto en la programación de vuelos, manteniendo el carácter de "acción sindical legítima".

El reclamo salarial de ATEPSA

El gremio reclama el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y exige una recomposición salarial mayor. En agosto del año pasado se había acordado un aumento del 15% en cuatro tramos, pero la aceleración de la inflación y el estancamiento de las negociaciones hacia fin de año reactivaron el conflicto.

Uno de los puntos más sensibles es que, al tratarse de una empresa pública, la pauta salarial de EANA no depende exclusivamente de su administración, sino que debe ajustarse a los lineamientos establecidos por la Oficina Nacional de Empleo Público, lo que complejiza las negociaciones.