Vendimia 2026: detalles sobre el nuevo sistema de votación para elegir a la reina

Con Boleta Única y el azar como protagonista, 300 votos definirán a la nueva reina de la Vendimia, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Fiesta de la Vendimia: detalles sobre el nuevo sistema de votación para elegir a la Reina.

Mendoza ya palpita el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia 2026. Con la confirmación oficial del sistema de elección, se detalló cómo se distribuirán los 300 votos que decidirán quiénes serán la nueva Reina y Virreina Nacional, en las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day.

boleta única Vendimia 2024.jpeg
Fiesta de la Vendimia: se repartirán 300 sufragios en el Frank Romero Day. Imagen de archivo

Fiesta de la Vendimia: el azar en las gradas

A diferencia de años anteriores, la suerte del público no dependerá del DNI, sino de la ubicación en el Teatro Griego. Antes del inicio del espectáculo, se sortearán números de asientos y filas que se anunciarán en las pantallas gigantes.

Para evitar demoras en los accesos y que nadie pierda su lugar, las urnas irán hacia los ganadores. Personal identificado se desplazará por las gradas para que los seleccionados marquen su opción en la Boleta Única, firmen la planilla y sigan disfrutando de la fiesta.

Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, voto del público, Frank Romero Day
Para evitar inconvenientes, las urnas irán hacia los sectores designados.

El sistema implementado desde 2024 se mantiene firme. La Boleta Única presentará las fotos de las 18 candidatas departamentales.

Cada elector deberá marcar con una cruz a su elegida, asegurando un proceso rápido que permitirá conocer a las nuevas soberanas apenas finalice el escrutinio, sin las tradicionales demoras de los sistemas antiguos.

El peso de los sectores: ¿dónde hay más chances de votar?

La distribución de los votos por sectores responde a la capacidad de cada grada. El sector Tempranillo lidera el ranking de posibilidades:

  • Tempranillo: 67 votos

  • Bonarda: 54 votos

  • Malbec: 53 votos

  • Chardonnay: 40 votos

  • Torrontés: 11 votos

  • Cabernet: 11 votos

voto vendimia
El sector Tempranillo tiene más chances de ganar electores.

Quiénes más definen la elección

Además del público presente, el sistema contempla la participación de actores clave de la provincia:

  • Intendentes: los 18 jefes comunales tendrán su voto.

  • Comisiones de reinas: 15 votos para Corenave y 15 para Covinave.

  • Prensa: 15 sufragios sorteados entre los periodistas acreditados.

  • Dirección: un voto a cargo del director del Acto Central.

Un dato para tener en cuenta es que el voto no es obligatorio. En caso de que el sorteado sea un turista, puede optar por no participar; si es un menor de 18 años, podrá ceder su lugar a un adulto acompañante.

Todo lo que tenés que saber sobre la votación Vendimia 2026

¿Cómo sé si puedo votar durante el Acto Central?

La selección se hace por sorteo de número de asiento y sector, no por DNI. Los números ganadores se anunciarán en las pantallas gigantes del Teatro Griego antes de que comience el espectáculo. Si tu ubicación aparece, un asistente se acercará a tu lugar con la urna.

¿Quiénes además del público tienen derecho a voto?

El poder de decisión se completa con los 18 intendentes de Mendoza, el director del Acto Central (Pablo Perri), 15 integrantes de Corenave, 15 de Covinave y 15 representantes de la prensa acreditada, quienes también son elegidos por sorteo.

¿Qué pasa si soy turista o menor de edad y sale mi asiento?

El voto no es obligatorio. Si sos turista, podés elegir no participar. En el caso de que el asiento sorteado pertenezca a un menor de 18 años, el chico o chica puede cederle su lugar a un adulto acompañante para que emita el sufragio en su representación.

