4 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
TV

Gran Hermano definió al líder de la semana: triunfo clave y decisión polémica

Este martes, Gran Hermano Generación Dorada 2026 tuvo líder definido: ganó la prueba, obtuvo inmunidad y tomó una decisión que sacudió al reality.

Gran Hermano definió al líder de la semana: triunfo clave y decisión polémica

Gran Hermano definió al líder de la semana: triunfo clave y decisión polémica

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, luego de imponerse en el desafío, quedó definido el nuevo líder de la semana y la decisión clave que tomó dentro de la casa.

Qué pasó en Gran Hermano 2026 este martes 3 de marzo

Gran Hermano vivió su primera prueba de liderazgo de la temporada. El desafío consistió en reventar globos colgados en el aire, cada uno con un nombre oculto: cuando aparecía el de un jugador, quedaba fuera de competencia sin posibilidad de revancha.

Lee además
Quién es Catalina Titi Tcherkaski y por qué está en el foco de la tormenta en Gran Hermano 2026
Polémica

Quién es Catalina 'Titi' Tcherkaski y por qué está en el foco de la tormenta en Gran Hermano 2026
Gran Hermano 2026 ya tuvo su primer eliminado: ¿de quién se trata? video
Uno menos

Gran Hermano 2026 ya tuvo su primer eliminado: ¿de quién se trata?

La dinámica fue achicando el margen hasta dejar a solo dos participantes en carrera, en un cierre cargado de nervios. El desenlace llegó cuando Lolo Poggio intervino en la definición y, al estallar su globo, reveló el nombre de Brian Sarmiento, sellando así el triunfo de Franco Poggio como líder semanal.

Franco Poggio, Gran Hermano
Franco Poggio se convirtió en el nuevo líder de la semana en Gran Hermano

Franco Poggio se convirtió en el nuevo líder de la semana en Gran Hermano

Con el liderazgo asegurado, Franco obtuvo inmunidad y el poder de influir de forma directa en el juego. Lejos de especular, utilizó su beneficio para mover las fichas y marcar territorio dentro de la casa.

Su primera decisión fue enviar de manera directa a Juanicar a placa, al considerar que su desempeño no estuvo a la altura de la competencia. Además, resolvió dejar a Eduardo fuera de la próxima gala, una determinación que obligó al resto de los jugadores a replantear su estrategia.

Embed - PRIMERA PRUEBA DEL LÍDER + FULMINANTE + PROHIBICIÓN DE NOMINAR - Gran Hermano 2026

Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Las encuestas ya lo anticipan: quién se va de Gran Hermano este lunes

Por qué eliminaron a una participante de Gran Hermano: los motivos de la decisión

Gran Hermano y su misterioso éxito: ¿por qué arrasa en el rating un programa que todos critican?

Recién comenzó Gran Hermano 2026 y un participante piensa en abandonar

¿Cuánto gana Andrea del Boca por estar en Gran Hermano 2026? El número te sorprenderá

Nervios y estrategia en Gran Hermano 2026: así se definió la primera placa de nominados

El triste motivo que obligó a una participante de Gran Hermano abandonar la casa

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes

LO QUE SE LEE AHORA
Quién es Catalina Titi Tcherkaski y por qué está en el foco de la tormenta en Gran Hermano 2026
Polémica

Quién es Catalina 'Titi' Tcherkaski y por qué está en el foco de la tormenta en Gran Hermano 2026

Las Más Leídas

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se reunión con directivos de First Quantum Minerals
en la vidriera del mundo

Minería: un gigante canadiense abrirá sus oficinas en Mendoza y refuerza el interés por el cobre provincial

Las pericias de Científica, clave para determinar lo que ocurrió en Las Heras. 
complicado

Las Heras: cuántos años de cárcel puede recibir el vecino que mató a un ladrón

El perfil del ladrón abatido tras un robo en una casa del barrio Altos del Oeste, en Las Heras y qué pasará con el vecino que lo mató.
el vecino quedó detenido

El ladrón muerto en Las Heras había sido detenido hace dos semanas por otro robo

El ladrón había sido visto en reiteradas oportunidades en la zona video
Video

"Nunca había pasado algo así": el duro testimonio de los vecinos tras la muerte de un ladrón en Las Heras