Gran Hermano definió al líder de la semana: triunfo clave y decisión polémica

Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, luego de imponerse en el desafío, quedó definido el nuevo líder de la semana y la decisión clave que tomó dentro de la casa .

Gran Hermano vivió su primera prueba de liderazgo de la temporada . El desafío consistió en reventar globos colgados en el aire, cada uno con un nombre oculto: cuando aparecía el de un jugador, quedaba fuera de competencia sin posibilidad de revancha .

La dinámica fue achicando el margen hasta dejar a solo dos participantes en carrera, en un cierre cargado de nervios. El desenlace llegó cuando Lolo Poggio intervino en la definición y, al estallar su globo, reveló el nombre de Brian Sarmiento, sellando así el triunfo de Franco Poggio como líder semanal .

Con el liderazgo asegurado, Franco obtuvo inmunidad y el poder de influir de forma directa en el juego . Lejos de especular, utilizó su beneficio para mover las fichas y marcar territorio dentro de la casa.

Franco Poggio se convirtió en el nuevo líder de la semana en Gran Hermano

Su primera decisión fue enviar de manera directa a Juanicar a placa, al considerar que su desempeño no estuvo a la altura de la competencia. Además, resolvió dejar a Eduardo fuera de la próxima gala, una determinación que obligó al resto de los jugadores a replantear su estrategia.

