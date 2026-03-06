6 de marzo de 2026
Sitio Andino
Sigue la polémica

Ian Lucas se cansó, rompió el silencio y explicó su relación con Evangelina Anderson

Ian Lucas publicó un extenso comunicado para aclarar la polémica con Evangelina Anderson, contó su versión y explicó cómo se siente. Todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Ian Lucas publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para aclarar la verdad sobre la situación que lo involucró con Evangelina Anderson y expresar cómo se siente al respecto. En esta nota, repasamos el contexto y todos los detalles.

Ian Lucas habló y aclaró qué vínculo tenía con Evangelina Anderson

Desde hace varias semanas, Evangelina Anderson ha negado en distintas ocasiones haber tenido un vínculo con Ian Lucas. Ante esta situación y luego de reiteradas versiones públicas, el youtuber decidió expresarse a través de sus redes sociales y publicar un extenso comunicado en su cuenta de Instagram para contar su versión de los hechos.

"Primero que nada quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal. Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo. Desde muy chico me tocó ser adulto y aprender a manejar muchas cosas. Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show", expresó.

ian-lucas-2197565
Luego continuó con su descargo y dejó en claro su malestar por las declaraciones que circularon en torno al tema. "Soy bueno pero no boludo. Por respeto, elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo, incluso cuando se dijeron cosas que no reflejaban lo que yo viví con esa persona. Siempre traté de manejarme con respeto y cuidar a quienes forman parte de mi vida. Me crió mi mamá, y si hay algo que sé es de respetar a las mujeres y la caballerosidad. En todas las declaraciones ajenas se ningunea el cariño que realmente existió en esa intimidad. Sinceramente lastima ver como esa persona lo desmerece y lo desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad, sin importar como me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra", continuó.

Más adelante, el influencer explicó que no tiene intención de profundizar en detalles privados, aunque sí quiso dejar clara su postura. "Para mí los afectos nunca fueron marketing ni contenido. No lo necesito. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino. No voy a entrar en detalles ni exponer situaciones privadas, porque no es mi forma de hacer las cosas. Solo quiero aclarar que lo que viví fue real. Hoy entiendo que las cosas tomaron otro camino y lo respeto. Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad. Gracias a quienes me acompañan siempre y entienden que detrás de las redes o la prensa también hay una persona. No voy a hablar más del tema, gracias por el respeto", concluyó.

Ian Lucas y Evangelina Anderson
En medio de la polémica, también comenzaron a circular en redes sociales algunas fotos donde se los ve a ambos muy cercanos y cariñosos, lo que para muchos usuarios sería una prueba más que contundente de que entre ellos existió un vínculo amoroso. Si querés estar siempre al día con las últimas noticias, rumores y novedades del mundo del espectáculo, hacé clic aquí y no te pierdas nada.

