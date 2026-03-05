Britney Spears fue arrestada por conducir alcoholizada: los detalles de una noche crítica

La estrella del pop Britney Spears protagonizó un nuevo incidente legal este miércoles por la noche en el condado de Ventura, California. La artista fue interceptada por agentes de tránsito mientras conducía bajo los efectos del alcohol, lo que derivó en su traslado inmediato a una dependencia policial donde permaneció demorada hasta las primeras horas del jueves.

Según informaron medios como TMZ, Spears fue esposada alrededor de las 21:30 y quedó bajo custodia oficial hasta las 6 de la mañana de hoy. Tras ser registrada bajo la modalidad de "citación y liberación", recuperó su libertad, aunque deberá presentarse ante la justicia el próximo 4 de mayo.

Su representante calificó el episodio como un "incidente desafortunado e inexcusable" en declaraciones a la prensa internacional. Además, aseguró que el entorno cercano de la artista ya está elaborando un plan de apoyo necesario para ayudarla a superar este difícil momento personal y garantizar su bienestar.

Poco después de que trascendiera la noticia, los usuarios notaron que la intérprete decidió eliminar su cuenta de Instagram. Este gesto alimentó las preocupaciones de sus seguidores, quienes venían advirtiendo comportamientos erráticos en sus publicaciones recientes, incluyendo videos confusos grabados en la intimidad de su mansión.

A finales de 2025, la artista había cerrado un acuerdo histórico de 200 millones de dólares por la venta de su catálogo musical completo. Sin embargo, este éxito financiero parece contrastar con la inestabilidad personal que atraviesa tras años de luchar por recuperar el control absoluto de su patrimonio.

Esta detención vuelve a poner el foco en la salud mental de la intérprete, quien recuperó su autonomía legal recién en noviembre de 2021. Desde entonces, ha intentado rearmar su vida pública, publicando incluso un libro de memorias donde relató los abusos sufridos durante la tutela ejercida por su padre.

El historial judicial de Britney Spears

Esta no es la primera vez que la justicia interviene en la vida de la creadora de éxitos globales. En 2007, enfrentó cargos menores por conducir sin licencia y darse a la fuga tras un choque, aunque finalmente logró evitar consecuencias mayores tras compensar económicamente al propietario del vehículo afectado en aquel entonces.

image Britney Spears junto a sus hijos

Aquel episodio marcó el inicio de una etapa mediática muy dolorosa que terminó con la pérdida de la custodia de sus hijos. La situación actual reabre viejas heridas en su comunidad de fans, que se mantiene alerta ante cualquier señal de recaída en los hábitos que afectaron su carrera.