¿Quién conducirá La Peña de Morfi?: los nombres que suenan para el regreso por Telefe

El canal Telefe ya confirmó que el domingo 12 de abril marcará el esperado retorno de La Peña de Morfi a la pantalla nacional. Sin embargo, la gran incógnita que desvela a los seguidores del ciclo creado por Gerardo Rozín es quiénes se pondrán al frente de la conducción este año tras conocerse diversos cambios importantes.

A diferencia de la temporada pasada, la continuidad de la dupla conformada por Diego Leuco y Lizy Tagliani está rodeada de versiones cruzadas y negociaciones de último momento . Mientras el periodista mantiene reuniones para definir su futuro, la humorista ya tendría un pie fuera del programa dominical para encabezar un proyecto propio en la misma señal.

Cruce de mediáticas en Telefe "Ni aparezcas": el escandaloso desplante de Wanda Nara que Mica Viciconte no perdonó

Se rumorea que la producción planea el regreso de "El precio es justo" con Lizy al mando , dejando la vacante libre en la casa de la música. Ante esta situación, el canal ya empezó a barajar nombres de peso para refrescar la pantalla y mantener el liderazgo del domingo.

La conductora habló con la prensa y, fiel a su estilo, puso paños fríos a la situación asegurando que todavía no recibió una notificación formal sobre su salida . Respecto a los rumores que circulan en los pasillos del canal, fue muy clara sobre su presente y la relación con su compañero.

Sobre las versiones de su alejamiento, expresó: "No, honestamente nadie me llamó para decírmelo. Así que supongo que si vuelve, lo hace con Diego". Además, al ser consultada sobre si charló del tema con Leuco, la humorista reconoció de forma tajante: "No, no hablamos. Estamos en la misma".

Diego Leuco y Lizy Tagliani ¿Quién conducirá La Peña de Morfi?: los nombres que suenan para el regreso por Telefe

Los candidatos que busca Telefe para la nueva temporada

Ante la posible salida de la dupla actual, los nombres de Laurita Fernández y Fer Dente empezaron a sonar con muchísima fuerza en los portales de espectáculos. La bailarina es la gran favorita para ocupar el lugar femenino, mientras que el director teatral sería el elegido para aportar su impronta musical al ciclo.

Esta renovación buscaría darle un aire más joven y artístico al programa, aunque por ahora no hay confirmaciones oficiales por parte de las autoridades. Lo que sí es seguro es que el staff de cocina se mantiene firme, siendo el pilar fundamental que ya aparece en las primeras promociones del canal.

¿Por qué se cayó la opción de Soledad Pastorutti?

Durante semanas, la posibilidad de que "La Sole" se hiciera cargo de la conducción fue la versión más fuerte, algo que incluso contaba con el visto bueno de los protagonistas actuales. "Para mí es como ideal. Sabe todo, música, cocina...", había comentado Lizy Tagliani sobre la cantante santafesina antes de que se enfriara la negociación.

Soledad Pastorutti

Sin embargo, el sueño de ver a la artista de Arequito al frente del programa se derrumbó por dos motivos principales: sus compromisos de gira y una cuestión económica. Según trascendió, la cifra de 80.000 dólares mensuales que habría solicitado la cantante resultó imposible de costear para la realidad actual de la televisión argentina.