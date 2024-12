2 de diciembre: cumple 43 años la cantante Britney Spears

La cantante se esforzó mucho, hasta que en 1999, lanzó su primer disco titulado "Baby One More Time" . El éxito fue tan grande, que se vendieron miles de copias a nivel mundial y le dieron a Britney la oportunidad de construir una fuerte trayectoria musical que perduraría hasta la actualidad.

Algunos de los temas de la "princesa del pop" que quedaron inmortalizadas en la industria son "Toxic", "Baby One More Time", "Womanizer", "Oops! I did it again", entre otros tantos.

Pese a que en el último tiempo ha estado envuelta en diversas polémicas, lo cierto es que a sus 43 años, Spears continúa destacándose por su personalidad única y diferente. / sipse