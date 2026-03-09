9 de marzo de 2026
Sitio Andino
Guía completa del festival

Lollapalooza 2026: grilla confirmada, horarios y todo lo que tenés que saber

Conocé el line up completo del Lollapalooza Argentina 2026. Grilla día por día, artistas invitados y las mejores propuestas de música.

Lollapalooza Argentina 2025: un line-up de estrellas y estrenos imperdibles


Las puertas del predio abrirán el viernes a las 12:30, dando inicio a tres jornadas maratónicas que se extenderán hasta la madrugada del lunes. Se espera que esta edición mantenga la masividad de años anteriores, donde cerca de 300.000 personas se reunieron para disfrutar de una de las experiencias culturales más importantes de la región.

image
Lollapalooza 2026: día viernes



Line up del Lollapalooza día por día

El viernes 13 la jornada estará liderada por Tyler, The Creator, Lorde y Turnstile. Un dato clave para los mendocinos es la presentación de Spaghetti Western, la banda local que llevará el sonido de nuestra provincia a uno de los escenarios principales en el día de apertura.

image
Lollapalooza 2026: día sábado



Para el sábado 14, el protagonismo recaerá sobre Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi y Paulo Londra. El cierre del domingo 15 promete ser épico con las actuaciones de Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii, junto a clásicos nacionales como los Ratones Paranoicos y Massacre.

image
Lollapalooza 2026: día domingo



Gastronomía y experiencias de música

Más allá de lo sonoro, el evento contará con cinco patios gastronómicos y más de 50 puestos con opciones para todos los gustos. La propuesta incluye desde platos gourmet hasta alternativas saludables y sustentables, promoviendo un estilo de vida consciente que trasciende los escenarios.

La organización recomienda descargar la app oficial para no perderse ningún detalle de los horarios y talleres artísticos. Con instalaciones visuales y espacios interactivos, el Hipódromo de San Isidro se transformará nuevamente en el epicentro de la música y el entretenimiento en Argentina.

image
Lollapalooza 2026



Resumen del evento

  • Fechas: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026.
  • Lugar: Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires.
  • Apertura de puertas: Viernes a las 12:30 hs.
  • Headliners: Tyler, The Creator, Lorde, Skrillex, Sabrina Carpenter y Deftones.
  • Presencia mendocina: Spaghetti Western toca el día viernes.
  • Servicios: 5 patios gastronómicos, talleres sustentables y app exclusiva.
