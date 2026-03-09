Lollapalooza 2026: grilla confirmada, horarios y todo lo que tenés que saber

Lollapalooza 2026: grilla confirmada, horarios y todo lo que tenés que saberLollapalooza Argentina 2025: un line-up de estrellas y estrenos imperdibles

Las puertas del predio abrirán el viernes a las 12:30, dando inicio a tres jornadas maratónicas que se extenderán hasta la madrugada del lunes. Se espera que esta edición mantenga la masividad de años anteriores, donde cerca de 300.000 personas se reunieron para disfrutar de una de las experiencias culturales más importantes de la región.

image Lollapalooza 2026: día viernes Line up del Lollapalooza día por día El viernes 13 la jornada estará liderada por Tyler, The Creator, Lorde y Turnstile. Un dato clave para los mendocinos es la presentación de Spaghetti Western, la banda local que llevará el sonido de nuestra provincia a uno de los escenarios principales en el día de apertura.

image Lollapalooza 2026: día sábado Para el sábado 14, el protagonismo recaerá sobre Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi y Paulo Londra. El cierre del domingo 15 promete ser épico con las actuaciones de Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii, junto a clásicos nacionales como los Ratones Paranoicos y Massacre.

image Lollapalooza 2026: día domingo Gastronomía y experiencias de música Más allá de lo sonoro, el evento contará con cinco patios gastronómicos y más de 50 puestos con opciones para todos los gustos. La propuesta incluye desde platos gourmet hasta alternativas saludables y sustentables, promoviendo un estilo de vida consciente que trasciende los escenarios. La organización recomienda descargar la app oficial para no perderse ningún detalle de los horarios y talleres artísticos. Con instalaciones visuales y espacios interactivos, el Hipódromo de San Isidro se transformará nuevamente en el epicentro de la música y el entretenimiento en Argentina. image Lollapalooza 2026 Resumen del evento Fechas: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo de 2026.

