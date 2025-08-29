Atención

Cuándo es el Lollapalooza Argentina 2026 y quiénes estarán en el festival

Lollapalooza vuelve a Argentina con artistas y bandas destacadas y shows imperdibles. Conocé las fechas y los nombres confirmados en esta nota.

Por Sitio Andino MuchoShow

El Lollapalooza es uno de los festivales musicales más reconocidos del mundo. Reúne a artistas y bandas internacionales que sorprenden con impactantes shows en vivo. En esta nota, te contamos cuándo se realizará en Argentina y quiénes son los artistas confirmados.

Lollapalooza vuelve a Argentina con artistas y bandas destacadas

Según la información oficial, el festival se lleva a cabo en nuestro país hace más de una década y el próximo año se hará entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Este jueves pasado, se reveló la lista completa de los artistas que participarán en la edición 2026. Los siguientes son los headliners definidos para estas fechas:

  • Sabrina Carpenter
  • Tyler, The Creator
  • Chappell Roan
  • Deftones
  • Skrillex
  • Lorde
  • Doechii
  • Turnstile
  • Lewis Capaldi
  • Paulo Londra
También estarán presentes Ratones Paranoicos, Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Djo, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD.

La grilla del festival la completarán Soledad Pastorutti, Bunt, Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegiirl, 2Hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I TRust, Riize, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, Lany, The Warning, Zell, Roz, Militantes del Clímax, Hamdi, Nasa Histoires, Timlo, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerouno, Amigo de artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Terra, Reybruja, Mora Fisz, Paula Os y Jero Jones.

Una de las sorpresas para esta edición es la actuación de Soledad Pastorutti.

Cuál es la banda mendocina que tocará en Lollapalooza Argentina 2026

Junto a múltiples artistas internacionales, la banda mendocina Spaghetti Western pisará uno de los imponentes escenarios del festival de música más esperado.

En sus redes sociales, los mendocinos celebraron el "notición" y recibieron cientos de reacciones de sus seguidores. "Estamos emocionadísimos de poder compartirles esta noticia, no saben lo que fue guardarse esa sorpresita sin decirle nada a nadie", escribieron.

La banda mendocina Spaghetti Western estarán en el Lollapalooza Argentina 2026

Spaghetti Western es una banda de Mendoza que se caracteriza por mezclar géneros como el Soul, Jazz, Funk, Rock con tintes de Hip-Hop y algunos elementos Latinos.

