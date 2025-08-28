Orgullo provincial

Cuál es la banda mendocina que tocará en Lollapalooza Argentina 2026

Los organizadores de uno de los festivales de música más convocantes en Argentina, Lollapalooza, anunciaron quiénes tocarán en la edición 2026. Los detalles.

Una banda de Mendoza forma parte del line-up de Lollapalooza 2026

Una banda de Mendoza forma parte del line-up de Lollapalooza 2026

 Por Celeste Funes

Este jueves se dio a conocer una ansiada noticia por los melómanos de Argentina: el line-up completo del Lollapalooza 2026. Un año más, el Hipódromo de San Isidro recibirá a miles de visitantes que disfrutarán de tres días a pura música. Junto a múltiples artistas internacionales, la banda mendocina Spaghetti Western pisará uno de los imponentes escenarios del festival más esperado.

Spaghetti Western tocará en el Lollapalooza 2026 y así lo festejaron

En sus redes sociales, los mendocinos celebraron el "notición" y recibieron cientos de reacciones de sus seguidores. "Estamos emocionadísimos de poder compartirles esta noticia, no saben lo que fue guardarse esa sorpresita sin decirle nada a nadie", escribieron.

El grupo comenzó a dar sus primeros pasos en el under mendocino en el año 2010, con una impronta totalmente diferente que fue mutando con las incorporaciones de nuevos miembros y de la maduración musical que surge también de la experimentación del sonido.

Spaghetti Western - 453819

En Spotify, la banda aclamada por los mendocinos y gran parte de la región cuenta con casi 50.200 oyentes mensuales. Algunas de sus canciones más escuchadas, como "Conexión Sativa" o "Ir y Venir", tienen alrededor de 1.600.000 reproducciones. El éxito de los cuyanos habla por sí solo, y la oportunidad de ser parte del Lollapalooza 2026 es una gran demostración de su talento.

El line-up completo del Lollapalooza Argentina 2026

Este jueves, se reveló la lista completa de los artistas que participarán en la edición 2026 del Lollapalooza Argentina. Los siguientes son los headliners durante el 13, 14 y 15 de marzo:

  • Sabrina Carpenter,
  • Tyler, The Creator,
  • Chappell Roan,
  • Deftones,
  • Skrillex,
  • Lorde,
  • Doechii,
  • Turnstile,
  • Lewis Capaldi,
  • Paulo Londra.

También estarán presentes Ratones Paranoicos, Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, Djo, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD.

En esta nota publicada por SItio Andino hace varias semanas, se anticipó cuales eran las especulaciones del line up del Lollapalooza 2026 y se dieron detalles sobre entradas, abonos y beneficios exclusivos.

La grilla del festival la completarán Soledad Pastorutti, Bunt, Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegiirl, 2Hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I TRust, Riize, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, Lany, The Warning, Zell, Roz, Militantes del Clímax, Hamdi, Nasa Histoires, Timlo, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerouno, Amigo de artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Terra, Reybruja, Mora Fisz, Paula Os y Jero Jones.

