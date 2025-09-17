La Fiesta de la Hermandad vuelve a plaza Chile con sabores, danzas y artistas binacionales

Este miércoles se realizó la ceremonia inaugural de la Fiesta de la Hermandad que se desarrollará en plaza Chile , el 18, 19 y 20 de septiembre . Es que, como es tradición desde hace 29 años, la capital mendocina festejará la independencia del país vecino junto a la comunidad chilena.

El acto contó con la participación del intendente Ulpiano Suarez ; el cónsul general de Chile en la provincia de Mendoza , David Quiroga Hinojosa ; el cónsul adjunto, Sergio Marinkovic y el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu . También estuvieron presentes el comandante Walter Prado ; el decano de la UTN, José Balacco ; el comisario Mario Riili ; Gabriel Fidel por la UNCuyo y alumnos de las escuelas República de Chile y O’Higgins. La Banda de la Policía de Mendoza acompañó el acto con su música.

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , junto a las autoridades presentes, dejó una ofrenda floral en el monumento a José de San Martín y Bernardo O’Higgins , ubicado en el corazón de la plaza. Durante el evento, Marinkovic leyó las palabras del presidente de Chile, Gabriel Boric , dirigidas a la comunidad chilena en el exterior: “Puede que nos separen miles de kilómetros, pero el 18 de septiembre nos une con la misma emoción: recordar nuestras raíces, nuestras tradiciones y el orgullo de ser parte de Chile . Donde hay un chileno, ahí está Chile”.

Asimismo, el cónsul general David Quiroga Hinojosa destacó el vínculo histórico entre Mendoza y Chile : “En el marco de la conmemoración de los 215 años de la independencia de Chile , se renueva una relación que fortalece el diálogo permanente y construye puentes de integración”, manifestó. El Ballet de la Colectividad Gabriela Mistral aportó el toque artístico al acto. Así, con danzas típicas y música, finalizó el acto que dejó inaugurado en plaza Chile , la 29º edición de la Fiesta de la Hermandad en el espacio verde de la Ciudad de Mendoza.

image

Se vienen tres días de cultura y tradición en plaza Chile

La Municipalidad de Mendoza se prepara para vivir tres jornadas de fiesta y cultura en la 29º edición de la Fiesta de la Hermandad 2025, organizada por la Colectividad Chilena “Gabriela Mistral”. El evento se desarrollará los días 18, 19 y 20 de septiembre en plaza Chile, desde las 11.00 de la mañana hasta la medianoche.

La apertura oficial tendrá lugar el jueves 18 a las 12.00 horas con el tradicional Esquinazo, que contará con agrupaciones folclóricas llegadas desde distintas regiones de Chile y Argentina. El patio gastronómico volverá a ser uno de los grandes atractivos, con una amplia propuesta de sabores típicos: empanadas de pino, pastel de choclo, anticuchos, mariscos, completos, chorrillanas, asados a la llama y bebidas como el pisco sour, la chicha, el vino y el tradicional Terremoto.

image

Artesano y emprendedores formarán parte de la feria en plaza Chile

Además, más de 80 artesanos y emprendedores de Argentina y Chile formarán parte de la feria, ofreciendo productos que reflejan la identidad y creatividad de ambas culturas.

El escenario central recibirá al Ballet de la Colectividad Chilena Gabriela Mistral, junto a destacados conjuntos chilenos y argentinos como Ayekantún de Quillota, Renacer de Choapino, Chinchineros de San Carlos, el Ballet del Centro Cultural Gabriela Mistral de Mar del Plata, además de artistas locales y regionales como Ángel Folck Rock, Prendido Fuego, Gitana – Gisse Panisidi, Pedro Lefiqueo y muchos más.

La Fiesta de la Hermandad se ha consolidado como un espacio de encuentro, integración y fraternidad, donde mendocinos, chilenos y visitantes celebran raíces compartidas. La cita será en plaza Chile, corazón de la Ciudad de Mendoza, para vivir tres días de tradición y cultura en su edición número 29.