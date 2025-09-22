Energía y progreso

San Rafael profundo: Los Parlamentos dejó atrás los paneles solares y se conectó a la red eléctrica

La comunidad de San Rafael logró conectarse a la red tras décadas de espera. Buscará potenciar la identidad histórica y turística del lugar.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El paraje Los Parlamentos se encuentra a 25 kilómetros de la cabecera de El Sosneado y a 111 de la Ciudad de San Rafael. Uno los grandes anhelos de la comunidad era contar con energía eléctrica en su casco urbano, algo que se concretó gracias al trabajo conjunto de la Municipalidad de San Rafael, Edemsa y la asociación de productores.

El Intendente Omar Félix visitó a los vecinos y destacó este importante avance de infraestructura en el marco de la celebración de la 9na edición del Festival del Gaucho y sus Raíces.

image

Omar Arenas, tesorero de la Asociación de Productores Los Parlamentos, remarcó la importancia de estar conectados al servicio energético, ya que hasta ahora solo tenían paneles solares. “Es un logro muy importante, era un sueño lejano que hoy es realidad gracias a todos los que nos apoyaron. Los Parlamentos tienen luz y estamos muy felices”, dijo.

La conexión no era rentable para la empresa por la poca cantidad de vecinos, por lo que desde la Municipalidad de San Rafael se decidió colaborar para poder concretarla.

Gracias a este trabajo ya cuentan con el suministro 8 familias de la zona y la escuela 1-598 “Federico Palacios”. Ahora tienen un suministro confiable que les permite sumar electrodomésticos para vivir más confortablemente y hasta bombas de extracción de agua. También se generó un tendido para instalar 13 luminarias led en el trazado principal del pueblo.

“Logramos conectar la zona de la estación, ahora queremos seguir trabajando para que otros puesteros puedan acceder a la electricidad”, anunció la supervisora del secano, Roxana Romero.

image

Historia y tradición de Los Parlamentos en San Rafael

Más allá de la obra, el Intendente Omar Félix destacó la importancia histórica del lugar. “Se llama Los Parlamentos porque aquí se reunía el general José Francisco de Amigorena, comandante del Fuerte de la Villa 25 de Mayo, con los pueblos indígenas a parlamentar sobre distintos temas estratégicos para la época”.

Asimismo, indicó que “más allá del importante avance que se logró con la electricidad, queremos poner en valor el espacio y que se conozca su historia. Abrir una puerta al turismo para el desarrollo del sector y las economías familiares” y pidió “valorar a estos sanrafaelinos crianceros, que hacen patria en este lugar y ponen en valor nuestras tradiciones”.

Embed - FIESTA POPULAR Y LLEGADA DE ENERGÍA A LOS PARLAMENTOS

