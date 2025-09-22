éxito

Una multitud celebró la Primavera y el Día del Estudiante en Tunuyán

Tunuyán celebró el Día del Estudiante con más de 10 mil personas en el Anfiteatro Municipal, en una fiesta que combinó música, gastronomía y diversión.

Por Sitio Andino Departamentales

Tunuyán vivió este fin de semana una verdadera fiesta. Más de 10 mil jóvenes y familias se reunieron en el Anfiteatro Municipal para celebrar el Día de la Primavera y el Día del Estudiante, en una jornada a pleno sol que cerró con la esperada presentación de La T y la M.

La Municipalidad organizó el encuentro y desplegó un gran operativo para garantizar el disfrute de vecinos y turistas. Desde la logística hasta los servicios de seguridad e hidratación, cada detalle estuvo cuidado para que la experiencia fuera exitosa. Los números lo confirmaron: según la encuesta realizada durante el evento, el 95,2% del público se mostró plenamente satisfecho.

El show central

Pasadas las 19.30, el dúo integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen subió al escenario al ritmo de No se va, y desde allí el anfiteatro vibró sin pausa. El repertorio incluyó colaboraciones con artistas urbanos y éxitos como El Doctorado, Te invito a bailar, Quiero creer y Amor de verano.

Uno de los momentos más emotivos llegó con Amor de Vago: miles de celulares encendidos iluminaron la escena mientras Thiago, un niño del público, fue invitado a cantar en el escenario.

“No le aflojen nunca, los sueños se hacen realidad, se los digo yo que nunca tuve nada”, lanzó Tobías, antes de entonar Los caminos de la vida, coreada de principio a fin.

El recital siguió con clásicos como Siguiendo la luna, La cumbia de los trapos y Cariño, hasta el cierre icónico con Pa’ la Selección. El tema, que recorrió el mundo con la Scaloneta, fue cantado con las linternas encendidas en una postal que selló la noche.

Más de 10 mil jóvenes y familias se reunieron en el Anfiteatro Municipal para celebrar el Día de la Primavera y el Día del Estudiante,

La previa de la fiesta

La jornada comenzó a las 15, con los primeros grupos que llegaron al predio para instalarse con mates y reposeras. Los DJs Greco y Yanardi encendieron la pista con reguetón y electrónica, seguidos por la energía de La Bomba de Chalú, banda del Valle de Uco que mezcló ska, reggae y rock nacional.

Después fue el turno de Lucía Sinatra, quien presentó parte de su nuevo álbum Sin tanta vuelta en formato acústico, acompañada por Gabo Nazar de Gauchito Club.

La previa se completó con la presentación de las doce parejas de embajadores estudiantiles y una competencia gastronómica de hamburguesas organizada por Pez de Montaña.

El último tramo lo marcó Pareci2, dúo de DJs mendocinos con estilo cachengue, que preparó al público para el gran cierre.

Una experiencia completa

La fiesta también se vivió fuera del escenario. Food trucks, kioscos, escuelas y clubes ofrecieron desde shawarma y tacos hasta pollo frito, helados y pastelería. Juegos, baile y propuestas gastronómicas acompañaron la tarde, en un ambiente seguro gracias al despliegue municipal, que incluyó puntos de hidratación, atención sanitaria y espacios de encuentro.

Con una multitud entusiasta, buena música y una organización a la altura, Tunuyán consolidó su fiesta de la Primavera como uno de los eventos más convocantes del Valle de Uco.

