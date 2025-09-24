Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

Este miércoles, el país se vio conmocionado por el triple femicidio de las jóvenes que estaban desaparecidas desde el viernes en La Matanza , provincia de Buenos Aires . En horas de la tarde, dieron a conocer las identidades de los cuatro sospechosos.

Morena Verri (20), Lara Gutiérrez (15) y Brenda Del Castillo (20), las jóvenes asesinadas en el partido bonaerense de Florencio Varela , habrían sido asesinadas por dos hombres y dos mujeres en una supuesta "fiesta narco" .

Se trata de Magalí Celeste González, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva, de 25; Daniela Iara Ibarra, 19; y Maximiliano Andrés Parra, de 18. Todos se encuentran alojados en la DDI de La Matanza y se espera que en las próximas horas se les tome declaración indagatoria. A su vez, continúa la búsqueda de un quinto implicado , un hombre de nacionalidad peruana que sería el líder de la organización narco.

Los estudios de los cuerpos de las tres mujeres revelaron que los crímenes fueron cometidos en cadena. Las necropsias sostienen que una de las víctimas sufrió una fractura y un hundimiento de cráneo, otra de ellas presentó un “corte transversal” en el abdomen (postmortem) y la tercera padeció golpes, puñaladas y se registró un intento de calcinar el cadáver, según informó el canal TN.

A su vez, el análisis indicó que los tres cuerpos fueron hallados enterrados y que los homicidios se perpetraron el viernes, día en el que se las vio con vida por última vez en la estación de servicio de avenida Crovara y Monseñor Bufano, partido de La Matanza. Las autopsias indicaron que fueron torturadas antes de ser asesinadas.

La data de muerte remarca que los femicidios se cometieron durante la madrugada del sábado a las 2:00. Además, las víctimas llegaron a Varela a las 23.30 del viernes, mientras que el último contacto con sus padres fue el día del extravío a las 21.30.