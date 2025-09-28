28 de septiembre de 2025
{}
Dos hombres resultaron heridos en Luján de Cuyo tras chocar contra un colectivo

Una camioneta Hilux chocó contra un Iveco Daily en Luján y terminó en una acequia. Dos hombres resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Central.

 Por Celeste Funes

Dos hombres resultaron heridos tras un fuerte choque en Luján de Cuyo. El siniestro se registró en la intersección de calle Malabia y San Martín, donde colisionaron una camioneta y un colectivo, de acuerdo con información oficial.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en calle San Martín al 1400, cuando una Toyota Hilux que circulaba de este a oeste por calle Malabia intentó girar hacia el norte. En ese momento impactó contra un Iveco Daily, lo que provocó que la camioneta perdiera el control.

Tras el choque, la Hilux colisionó contra un árbol y terminó en la acequia ubicada sobre el lateral oeste de calle San Martín. A raíz de la violencia del impacto, los dos ocupantes salieron despedidos del vehículo.

El conductor del Iveco Daily, identificado como J.D.T, de 44 años, resultó ileso y su dosaje alcohólico arrojó 0,00 g/l. En tanto, los ocupantes de la camioneta, que aún no fueron identificados, fueron trasladados de urgencia al Hospital Central con diagnóstico de politraumatismos graves.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los dos heridos permanecen internados bajo observación, mientras se continúan realizando las pericias correspondientes para determinar con precisión la mecánica del accidente vial.

