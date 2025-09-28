Accidente en San Martín: una familia volcó frente al Tadicor y fueron hospitalizados

Foto: Cristian Lozano

Por Celeste Funes







Durante la madrugada del domingo, un Ford Escort perdió el control y volcó en el Acceso Este, frente al Tadicor ubicado en el departamento de San Martín. En el vehículo viajaba una familia de Santa Rosa, integrada por dos adultos y dos menores de edad.

Vuelco en San Martín: los detalles del accidente vial El accidente vial se registró cerca del km 1003 de la Ruta Nacional 7, cuando un Ford Escort perdió el dominio y volcó, quedando en el cantero central con las cubiertas hacia arriba. Automovilistas y vecinos de la zona que presenciaron el hecho alertaron a las autoriades, mientras que algunos de los presentes asistieron a los menores para que pudieran salir del interior del rodado.

Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, los niños ya se encontraban fuera del vehículo. En cambio, los adultos quedaron atrapados en el interior y fueron por personal de Bomberos y de la Policía de Mendoza.

La familia fue hospitalizada tras el vuelco Los cuatro ocupantes fueron trasladados de inmediato al hospital Perrupato, donde fueron diagnosticados con lesiones de distinta consideración. Según informaron fuentes policiales, todos permanecen fuera de peligro, aunque el hombre resultó ser el más comprometido por las heridas sufridas.

De acuerdo a las primeras pericias, se trató de un accidente en solitario, sin intervención de otros vehículos. Hasta el momento se trabaja en determinar la mecánica del siniestro.