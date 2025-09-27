27 de septiembre de 2025
Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto

Durante la noche del viernes, un motociclista fue embestido por un auto en Luján de Cuyo. Te contamos todos los detalles del impactante accidente vial.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Durante la noche del viernes, alrededor de las 21:30, un motociclista resultó gravemente herido tras ser embestido por un automóvil en la intersección de las calles Martín de Álzaga y General Pueyrredón, en Luján de Cuyo. A continuación, te contamos todos los detalles.

Detalles del accidente vial en Luján de Cuyo

Según datos oficiales, el siniestro ocurrió cuando una motocicleta Honda Wave 110 cc circulaba de este a oeste por calle General Martín de Pueyrredón y, por causas que aún se investigan, fue impactada por un Peugeot 2008 que transitaba de sur a norte por calle Martín de Álzaga. El automóvil arrastró a la moto varios metros tras el choque.

Personal médico del SEC asistió al motociclista (R.M.C de 26 años), diagnosticándole una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

El test de alcoholemia realizado a la conductora del Peugeot, A.C.R de 55 años, arrojó resultado positivo: 1,42 g/l de alcohol en sangre. En la causa, intervino la Oficina Fiscal de Jurisdicción.

