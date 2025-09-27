Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto

Durante la noche del viernes, alrededor de las 21:30, un motociclista resultó gravemente herido tras ser embestido por un automóvil en la intersección de las calles Martín de Álzaga y General Pueyrredón, en Luján de Cuyo. A continuación, te contamos todos los detalles.
Detalles del accidente vial en Luján de Cuyo
Según datos oficiales, el siniestro ocurrió cuando una motocicleta Honda Wave 110 cc circulaba de este a oeste por calle General Martín de Pueyrredón y, por causas que aún se investigan, fue impactada por un Peugeot 2008 que transitaba de sur a norte por calle Martín de Álzaga. El automóvil arrastró a la moto varios metros tras el choque.
Personal médico del SEC asistió al motociclista (R.M.C de 26 años), diagnosticándole una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central.
El test de alcoholemia realizado a la conductora del Peugeot, A.C.R de 55 años, arrojó resultado positivo: 1,42 g/l de alcohol en sangre. En la causa, intervino la Oficina Fiscal de Jurisdicción.