Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto

Detalles del accidente vial en Luján de Cuyo Según datos oficiales, el siniestro ocurrió cuando una motocicleta Honda Wave 110 cc circulaba de este a oeste por calle General Martín de Pueyrredón y, por causas que aún se investigan, fue impactada por un Peugeot 2008 que transitaba de sur a norte por calle Martín de Álzaga. El automóvil arrastró a la moto varios metros tras el choque.

Personal médico del SEC asistió al motociclista (R.M.C de 26 años), diagnosticándole una fractura expuesta en el miembro inferior izquierdo y un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento. Fue trasladado de urgencia al Hospital Central.

El test de alcoholemia realizado a la conductora del Peugeot, A.C.R de 55 años, arrojó resultado positivo: 1,42 g/l de alcohol en sangre. En la causa, intervino la Oficina Fiscal de Jurisdicción.

