Luján de Cuyo encara la transformación urbana más grande de su historia

Luján de Cuyo y la transformación urbana.

En este contexto, se finalizó la obra de resolución del nudo vial de Guevara y Vallcanera, un punto crítico de circulación que ahora cuenta con una moderna rotonda central, isletas canalizadoras, señalización vertical, demarcación horizontal y cruces peatonales seguros. Esta intervención ordena el tránsito vehicular, mejora la accesibilidad al Polideportivo Municipal Ciudad y potencia la seguridad de peatones, ciclistas y conductores.

image Última etapa de la rotonda de Azcuénaga y Acceso Sur en Luján de Cuyo Paralelamente, el Municipio se encuentra en la última etapa de la rotonda de Azcuénaga y Acceso Sur, el principal ingreso a Luján de Cuyo, y avanza con el plan de asfalto más ambicioso de su historia. Estas obras buscan no solo garantizar una mejor circulación vial, sino también revitalizar los entornos urbanos inmediatos, incorporando equipamiento público y deportivo que promueve la integración comunitaria.

“El crecimiento poblacional y vehicular de Luján de Cuyo demandaba soluciones concretas. Con estas obras estamos mejorando la seguridad, la accesibilidad y la calidad del espacio público, para que cada familia lujanina pueda vivir en un entorno más ordenado, seguro y moderno”, expresó Allasino.

image Los beneficios de estas intervenciones se verán reflejados en la reducción de siniestros viales, mayor previsibilidad y fluidez en el tránsito, integración entre calles y espacios comunitarios, y estímulo al uso del transporte público. Con este programa de gran alcance, Luján de Cuyo reafirma su compromiso de transformar el departamento en una ciudad más segura, accesible y sustentable.