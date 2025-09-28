Guaymallén invita a cuidar la salud cardiovascular en el Día Mundial del Corazón

Guaymallén se suma a la campaña nacional.

Por Sitio Andino Departamentales







El próximo lunes 29 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Corazón, el Municipio de Guaymallén se suma a la campaña nacional organizada por la Fundación Argentina de Cardiología (FAC), a través de su Secretaría de RCP y Comunidad FAC, con actividades simultáneas en distintas localidades del país junto a instructores recibidos y en formación.

El objetivo es promover hábitos de vida saludables, prevenir enfermedades cardiovasculares y capacitar a la comunidad en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), bajo el lema “Cada Latido Cuenta”.

Corazón.jpg Propuesta de actividades por el Día Mundial del Corazón En Guaymallén se desarrollarán: Charlas y stands educativos sobre salud cardiovascular.

Talleres y prácticas de RCP con uso de DEA .

Caminatas, maratones y clases de actividad física.

Controles de salud y prevención.

Guaymallén te invita a acercarte a la mañana de este lunes para realizarte los controles que pueden salvar tu vida. Como gesto simbólico, se propone iluminar de color rojo edificios y espacios públicos emblemáticos de Guaymallén durante la noche del 28 y 29 de septiembre, con el fin de visibilizar la importancia del cuidado del corazón.

Con esta propuesta, Guaymallén reafirma su compromiso con la salud pública y la prevención, recordando que “cada latido cuenta” para salvar vidas.