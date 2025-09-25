Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 25 de septiembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este jueves.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 25 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 25 de septiembre de 2025

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de marzo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 24 de septiembre de 2025
Los mercados reaccionan positivamente tras el respaldo de Trump a la gestión de Milei
MERCADO CAMBIARIO

Los mercados reaccionan positivamente tras el respaldo de Trump a la gestión de Milei

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, jueves 25 de septiembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.385;
  • Para la venta a $1.405.
PLACA-MONEDA-EXTRANJERA 24 SEPTIEMBRE

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, jueves 25 de septiembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.369,12 para la compra;
  • A $1.373,31 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.365,74 para la compra;
  • A $1.411,60 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.703 para la compra;
  • A $1.768 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, jueves 25 de septiembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.510 para la compra;
  • En $1.610 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $712 para la compra;
  • A $1.404,08 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Correa Llano: "Doce millones de personas salieron de la pobreza y no queremos volver a 2023"

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 23 de septiembre de 2025

Otra jornada positiva: el dólar retrocede y los bonos argentinos repuntan en Wall Street

Dólar en caída: impacto del apoyo de EE.UU. y la eliminación de retenciones

El dólar desciende y las acciones argentinas repuntan: qué pasó en el mercado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 22 de septiembre de 2025

Entre el dólar, la inflación y los escándalos: Javier Milei enfrenta su techo político

Argentina ante una semana decisiva: Javier Milei, Trump, reservas, dólar y el futuro del peso

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 7 de marzo de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 24 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

La Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo desde el 25/09 al 05/10.
Llegará a varios departamentos

Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre

Nuevo eliminado del Team Miranda en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue video
¿Te lo esperabas?

Nuevo eliminado del Team Miranda! en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue

Conmoción por los crímenes de tres jóvenes en el partido de La Matanza. 
conmoción

Partido de La Matanza: hallaron asesinadas a las tres chicas desaparecidas

Te Puede Interesar

Por el femicidio en La Matanza, organizaciones feministas, estudiantiles y gremiales se concentraron en la Legislatura
Dolor e indignación

Video: Mendoza se sumó al reclamo nacional tras el triple femicidio en La Matanza

Por Carla Canizzaro
Accidente vial en Las Heras: dos niñas fueron atropelladas por un colectivo
Gran Mendoza

Fallecieron dos niñas atropelladas por un colectivo en El Algarrobal

Por Sitio Andino Policiales
Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio
Lo anuncio ARCA

Regresan las retenciones: el campo agotó el cupo de 7.000 millones de dólares y queda sin efecto el beneficio

Por Sitio Andino Economía